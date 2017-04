Sergio Tejada: "A Alan García lo están protegiendo bastante bien"

Patricia Quispe @pquispev

El ex congresista Sergio Tejada, presidente de la llamada ‘megacomisión’ que durante el régimen anterior investigó a Alan García, en declaraciones a Perú21, opinó que el fiscal Hamilton Castro debería incluir la información sobre las iniciales AG en las agendas de Odebrecht en la investigación que se le sigue al ex presidente por el caso Lava Jato.

“Es un nuevo elemento que empieza a cerrar un círculo de indicios y de los cuales hemos tenido bastante. Ahí están el Cristo del Pacífico, las reuniones con Barata que podrían comprobar la relación ilegal que habría tenido García con Odebrecht”, subrayó.

Sergio Tejada añadió que para él “no hay ninguna duda” de que las iniciales AG corresponden a Alan García. “Me sorprende más bien que hasta ahora no salga su nombre en alguna delación; me parece que lo están protegiendo bastante bien”, comentó.

Prosiguió diciendo que a nivel de Fiscalía, los avances en la investigación parecieran haber caminado en forma “bastante lenta en un principio”. “Ahora hay avances importantes. Me parece que ha sido selectiva respecto de varios personajes que no han sido incluidos como García y Enrique Cornejo en el caso del Metro de Lima”, insistió el ex congresista.

Ayer, el ex presidente Alan García volvió a rechazar que las iniciales AG, consignadas en una de las agendas de Marcelo Odebrecht y vinculadas al proyecto Olmos, estén relacionadas con el pago de sobornos a cambio de la referida obra.

A través de una declaración difundida en Facebook, el ex mandatario refirió que “las iniciales AG no mencionan ningún dinero o soborno a cambio de una obra, como sí ocurre en el caso de otros ex presidentes o funcionarios”.

Manifestó que “por más que los adversarios busquen y rebusquen, jamás me encontrarán involucrado en actos de deshonestidad”.

Además, Alan García anticipó que denunciará “penalmente” a los autores de la información periodística que relacionó las iniciales de su nombre con un presunto pago de sobornos, hecho que calificó como una “difamación”.

