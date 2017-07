Segundo Tapia: “Espero que no blinden a Bruce” [Entrevista]

En la última sesión del Pleno del primer año parlamentario, por unanimidad, acordaron devolver a la Comisión de Ética dos informes que recomendaban suspender por 120 días a Carlos Bruce (PpK) y a la fujimorista Maritza García. Uno de los congresistas que no estuvo presente en aquella sesión fue Segundo Tapia, quien fuera presidente de Ética y quien elaborara ambos informes. Hoy en Perú21, asegura que, de haber estado presente, su voto hubiese sido el único en contra y explica por qué.

¿Está de acuerdo con la decisión del Pleno de devolver a la Comisión de Ética estos dos informes? – Es una decisión que respeto pero no comparto.

¿Por qué? – Porque esos informes fueron producto de trabajo. Se presentaron las denuncias –fueron 6 en el caso de Bruce–, pasaron la etapa de indagación, la investigación, audiencias, tanto del caso del congresista Bruce como de Maritza García. Entonces, ambos casos han pasado todas las instancias correspondientes.

¿Ha sido un proceso riguroso? – Hubo un trabajo de la secretaría técnica riguroso, y lo más importante es que las decisiones han estado representadas en todas las bancadas.

¿Una decisión democrática? – Claro. Las decisiones han sido técnicas, democráticas y con un trabajo riguroso. Se pasaron para un debate en el Pleno pero este decidió que esto vuelva a comisión. Como digo, es una decisión que respeto pero no comparto.

En el momento en que el Pleno votó para devolver los informes a Ética, ¿usted no estaba en el hemiciclo? – No. Estaba atendiendo en mi despacho a unas personas.

¿Si hubiera estado presente, hubiese votado en contra? – Claro, porque lo que dicen esos informes fue producto de una decisión que tomamos durante mi trabajo como presidente.

Varios legisladores han criticado la labor de Ética mientras usted fue presidente. ¿Qué opina de ello? – Bueno, el Pleno es responsable de sus acciones. La Comisión de Ética actuó de manera técnica, profesional. Antes, también, democráticamente se decidió (en Ética) suspender a tres congresistas (Claytón Galván, Yesenia Ponce y Elías Rodríguez) y el Pleno decidió no suspenderlos. La población eligió a estos políticos como sus congresistas y, por tanto, tenemos que respetar siempre la voluntad popular. En caso contrario, caemos en eso de ‘otorongo no come otorongo’.

¿Estas decisiones merman la imagen del Congreso? – Yo pienso que sí, porque si hay una comisión especializada que recomienda suspender a tres congresistas y el Pleno decide no hacerlo, no es un buen gesto político.

En aquella ocasión, usted dijo que esperaba que la defensa que hizo Bruce en el Pleno a esos tres congresistas no signifique que más adelante lo blinden cuando se vea su caso. ¿Cree que esa actitud de Bruce tiene un correlato con lo que ha pasado ahora? – En esa oportunidad dije “espero que eso no pase”. Ahora quiero ver el accionar del Congreso frente a los informes que hemos dejado con propuesta de sanción de 120 días. El congresista Bruce, durante la sesión de propuesta de suspensión a los tres congresistas, fue el gran defensor de ellos, y creo que eso tiene una correlación con lo que pasa ahora, porque tenía una recomendación de suspensión de 120 días.

¿Cree que lo blindarán? – Esperemos que no, dependerá de la comisión. Lo concreto es que tenía una propuesta de sanción de 120 días. Sí me llamó la atención que defendiera de manera categórica a los congresistas con propuesta de ser suspendidos.

Tenga en cuenta

El 18 de mayo, Segundo Tapia renunció a la presidencia de la Comisión de Ética luego de que el Pleno decidiera no suspender a los fujimoristas Glaytón Galván y Yesenia Ponce y al aprista Elías Rodríguez.

Ellos solo recibieron una amonestación del Congreso, a pesar de que Ética recomendó suspensión.