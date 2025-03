Pedro Castillo regresó al penal de Barbadillo tras sufrir descompensación

Pese al pedido del abogado público de suspenderla ante la ausencia de Castillo, la Sala dispone continuar con la audiencia. Argumenta que no existe justificación para suspender el juicio, pues se trata de una situación provocada y no espontánea, en vista de la huelga de hambre que el golpista inició. Explica que en vista que el acusado señaló en una anterior audiencia su deseo de no declarar basta con la presencia de su abogado.