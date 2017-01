Santiago Gastañadui: “Ollanta Humala está tranquilo”

El ex congresista nacionalista Santiago Gastañadui aseguró que el ex presidente Ollanta Humala no está preocupado por las revelaciones que hiciera la empresa Odebrecht, que admitió ante la justicia de Estados Unidos que pagó sobornos por US$29 millones a funcionarios peruanos entre 2004 y 2014.

“Nosotros estamos tranquilos porque estamos siendo investigados en el tema de las campañas nacionalistas del 2006 y 2011, el gasoducto del sur; no tenemos miedo a que nos investiguen, simplemente pedimos respeto al debido proceso”, expresó el ex legislador en Canal N.

Gastañadui señaló que Humala está colaborando con todas las instancias que lo requieren para declarar y que lo está haciendo “con valor”.

Resaltó, por el contrario, que el ex mandatario Alan García, implicado también en este caso, “parece bastante mortificado” por los tuits que ha publicado refiriéndose al tema en los últimos días.