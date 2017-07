Santiago Gastañadui afirma que "no hay ningún plan de fuga" en viaje de hijas de Nadine Heredia

Tal como lo informó Perú21, el ex congresista Santiago Gastañadui confirmó que las hijas de la ex primera dama, Nadine Heredia, viajaron esta madrugada por vacaciones a Estados Unidos.

En diálogo con este diario, el primo político de la esposa del ex presidente Ollanta Humala explicó que él tramitó el poder a las niñas y aclaró que no se trata de ninguna estrategia para que Heredia fugue del país.

“Las niñas solo están de paseo por 30 días. La señora Nadine Heredia se encuentra en el país. No hay peligro de fuga ni nada”, refirió.

Consultado sobre la salida de Antonia Alarcón, quien también viajó junto a las hijas de la ex pareja presidencial a Estados Unidos, el ex legislador dijo que las menores viajaron solas. Sin embargo, a través de su cuenta de twitter, la ex primera dama escribió. “Ni mi Madre ni mucho menos mis hijas tienen impedimento de salida del país. Mamá ha cumplido como corresponde con comunicar a Juez y Fiscal”.

Este diario intentó comunicarse con Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, y con Julio César Espinoza, defensa de Ollanta Humala, pero no tuvimos respuesta.

