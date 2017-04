Sala Penal explica los motivos por los que Nadine Heredia podrá salir del país sin permiso de un juez

Fabiola Valle @valmenfa

No es una sala bipolar. Al menos, así lo dejaron en claro. En conferencia de prensa, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que preside César Sahuanay, explicó los fundamentos sobre la resolución de revocatoria de las reglas de conducta de la ex primera dama, Nadine Heredia. Es decir, las razones por las que permitió que la esposa del presidente pueda salir del país sin autorización judicial.

El magistrado explicó que el fiscal Germán Juárez, a cargo de investigar a la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, no presentó los elementos necesarios para fallar en contra de la esposa del líder del Partido Nacionalista.

En ese escenario, el magistrado Iván Quispe, miembro de la citada sala, explicó que a diferencia de Ollanta Humala a Heredia si se le otorgó autorización para que viaje del país sin permiso judicial porque no se incluyó el poder de otorgamiento de autorización de viaje a sus menores hijos.

“En cada caso, el Ministerio Público debe tomar diversos elementos de convicción como el poder de otorgamiento de autorización de viaje a sus menores hijos”, explicó.

Al respecto, Sahuanay dijo que “la regla no se había cumplido. Esta no es una sala bipolar. La sala solo puede pronunciarse si es que ha realizado un debate. ¿De quién es la responsabilidad de que no se haya debatido en segunda instancia ni quiera ante la sala? El código da las herramientas para ser muy severos con la ley así como para como para garantizar los derechos de los ciudadanos ”, sostuvo a la prensa.

Sahuanay aclaró que si el fiscal tiene nuevos datos puede solicitar una vez más el pedido de prisión preventiva.

La esposa del presidente es investigada por el presunto delito de lavado de activos por presuntas irregulares en el financiamiento de los aportes para las campañas electorales del Partido Nacionalista (2006 y 2011), no incluyó el

