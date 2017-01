Roy Gates: "El que diga que no hay presión política contra Nadine Heredia está mintiendo"

El abogado de Nadine Heredia, Roy Gates, aseguró este viernes al finalizar la audiencia de su patrocinada —donde se solicita que no deje el país sin previa autorización— que existe “evidente” presión política contra la ex primera dama.

“Todas esas opiniones no tienen sustento, son opiniones políticas, porque los políticos necesitan vender algo. Espero que esas apreciaciones políticas no sigan presionando porque es evidente que ha habido una presión y el que diga que en este caso no hay presiones políticas está mintiendo. Desde un inicio existieron presiones políticas”, aseguró Roy Gates.