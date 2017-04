Ronald Gamarra: “Si el aporte es ilegal, Ollanta Humala y Nadine Heredia podrían ir a prisión” [Entrevista]

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra analiza la situación legal de Ollanta Humala y de Nadine Heredia tras conocerse la confesión de Marcelo Odebrecht. En sus propias palabras, la ex pareja presidencial tiene suficientes motivos para preocuparse.

¿Lo dicho por Marcelo Odebrecht complica la situación de Ollanta Humala y Nadine Heredia, a quienes la Fiscalía investiga por lavado de activos?

Es evidente, ¿no? En algún momento, esta declaración prestada en el proceso de delación premiada en Brasil será entregada al Ministerio Público peruano con su respectiva documentación que corroborará lo revelado. Esto constituye un marco de imputación para Humala.

¿Y cómo afectaría lo manifestado por Odebrecht a la ex primera dama?

Mientras la Fiscalía no cuente con la propia declaración, es difícil hablar de qué se le puede imputar a Heredia. Pero acá hablamos de una empresa conjunta que son los Humala-Heredia. Creo que si uno de ellos sale librado, el otro también lo estará; pero si la imputación se confirma, creo que será contra los dos.

¿Cree que con lo revelado por Odebrecht la Fiscalía puede pedir la prisión preventiva para Humala y Heredia?

Para eso hay que tener claro qué información proporcionó Marcelo Odebrecht.

Pero lo concreto es el aporte de US$3 millones, si eso se confirma…

Para la prisión preventiva debe existir un peligro procesal o de fuga del país y eso es lo que, precisamente, se debe analizar con esta declaración de Odebrecht. Por eso es importante conocer lo que dijo el ex directivo.

Los nacionalistas dicen que esta información ha sido revelada de manera selectiva para atacar a sus líderes…

Pensar que la justicia brasileña actúa para proteger a uno y perseguir al otro, y encima a ciudadanos extranjeros, es algo menor. El que ha difundido los audios no está interesado en lo que sucede en la política del Perú, lo que quiere es el juzgamiento de los políticos brasileños corruptos. En la delación de Odebrecht se habla de lo que sucede en Brasil y allí se mencionó el caso de Ollanta Humala.

¿Este aporte de US$3 millones de la empresa puede analizarse como un pago al candidato para lograr retribuciones cuando alcanzara el poder?

Sí, pero esa es la segunda parte de la historia. La primera parte tiene que ver con el origen ilícito o no del dinero que fue entregado a Ollanta Humala. Si se confirma que el dinero que recibió el ex presidente es ilegal, se configuraría el delito de lavado de activos y podría afrontar una pena por 20 años de prisión.

En ese caso, Humala y Heredia señalan que esa no es información nueva y que Jorge Barata ya lo había adelantado. ¿Servirá esa defensa ante un juez?

La de Marcelo Odebrecht representa una segunda declaración sobre un mismo caso, que confirma lo que ya había revelado Barata. Entiendo que todo lo dicho por Odebrecht está probado y la documentación será entregada a la Fiscalía peruana. La justicia brasileña no es de juguete, allá deben haber tomado las declaraciones del ex empresario y haberlas corroborado. Entiendo que esas declaraciones están corroboradas.

¿Podría asumirse que todo lo dicho por Marcelo Odebrecht es verdadero?

No hay razones para pensar que Marcelo Odebrecht mentiría en este tema, porque su mentira provocaría que pierda la posibilidad de reducir la pena de 19 años que le ha sido impuesta. A los brasileños lo que les interesa es atrapar a sus políticos corruptos, no a los de otros países.

¿Qué le convendría hacer a la ex pareja presidencial ahora?

Lo único que puede hacer es colaborar con las investigaciones. Así, al menos, podrían evitar la prisión preventiva.