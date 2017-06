Rolando Reátegui: ¿Por qué le preguntaron si había ingerido alcohol? [Video]

¿Bebió alcohol? El congresista Rolando Reátegui de Fuerza Popular llamó la atención este lunes por sus intervenciones poco coherentes que realizó durante el grupo de trabajo del Congreso donde se investigan las denuncias al contralor Edgar Alarcón.

Pese a que, Rolando Reátegui negó rotundamente haber ingerido alcohol, ciertas actitudes mostraban lo contrario, incluso diversos reporteros y hombres de prensa manifestaron que del legislador “emanaba un fuerte olor a alcohol”.

“No me he retirado, me tengo que ir porque no puedo soportar una situación en la que un tipo puede denunciar una cosa que no está debidamente sustentada. No he tomado alcohol. sí estoy en todos mis sentidos”, dijo el congresista con dificultad de dicción.

En las imágenes se puede ver que el legislador tenía ciertas dificultades en pronunciar “Contralor de la República”, además que acompañaba su intervención con decenas de aspavientos.

Juzgue usted mismo

