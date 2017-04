¿Quién es Richard Concepción Carhuancho, el juez amenazado de muerte?

Pablo Vilcachagua @pablovil

Este artículo fue publicado originalmente en febrero de 2017; sin embargo, la actualizamos debido a que se reveló que la Policía detectó un plan para asesinar al juez Concepción Carhuancho. Atribuyeron la autoría de la conspiración al investigado Pedro Pérez Miranda, alias ‘Peter Ferrari’, quien se encuentra recluido en el penal de Piedra Gordas.

“Se ordena prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique”. Las palabras del juez Richard Concepción Carhuancho contra el ex presidente del Perú, acusado de soborno, se alzan como las más importantes en la historia de la política peruana desde los tiempos en que el también ex presidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado.

“…Se dispone cursar los oficios correspondientes para la ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario del Perú. Para tal efecto se debe cursar orden de captura nacional e internacional”, dijo cansado, tras las casi 12 horas de audiencia Carhuancho, quien se ha convertido en el hombre de justicia más importante de los últimos días.

¿Quién es Concepción Carhuancho?

No es la primera vez que Richard Concepción Carhuancho, tarmeño de 45 años, es designado para un caso de interés nacional. De hecho su hoja de vida también nos muestra que estuvo al frente de las investigaciones sobre La Centralita, Nadine Heredia, ‘Peter Ferrari’, ‘Pancho’ Boza, entre otros.

Concepción Carhuancho estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres, logrando graduarse poco antes de 2000. Tres años más tarde lograría su título de maestría en Derecho de Empresas e iniciaría un Doctorado en la misma materia en 2013. Según su hoja de vida, publicada en el Consejo Nacional de la Magistratura, aún no lo acaba.

Su carrera como magistrado la inició el 2006 en Junín cuando fue designado como juez especializado suplente del 1° juzgado penal de Tarma. A partir de allí comenzó a escalar posiciones hasta ser nombrado como titular del 1° juzgado de investigación preparatoria nacional. Cargo que asume hasta hoy

La Centralita

Apenas fue designado en su nuevo cargo, tuvo en sus manos el caso ‘La Centralita’, convirtiéndose en un blanco directo de ataques. En su calidad de juez encargado de la investigación logró llevar a prisión al ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez, principal implicado en el caso.

Junto al fiscal Elmer Chirre, Richard Concepción Carhuancho también tuvo a cargo la solicitud de extradición de Martín Belaunde Lossio de Bolivia. Finalmente logró traer de vuelta al exasesor presidencial y posteriormente, dictarle prisión preventiva.

Nadine Heredia

El pasado 22 de noviembre, una fotografía reveló que la ex primera dama, Nadine Heredia, se encontraba dentro de un avión rumbo a España. Inmediatamente se encendieron las alertas de una posible fuga de la esposa de Ollanta Humala, quien es investigada por los aportes que recibió el Partido Nacionalista para las campañas presidenciales 2006 y 2011.

Pero, si ya se tenían sospechas de una posible salida del país de la esposa de Ollanta Humala, ¿Por qué no se le negó?

Las miradas voltearon al Juez Richard Concepción Carhuancho, encargado de la investigación por presunto lavado de activos. Luego de explicar que no impidió la salida del país debido a que el fiscal del caso no lo solicitó, dio paso a la presión y ordenó la vuelta de Heredia Alarcón en 10 días. Aún no se resuelven las apelaciones que definirán su situación legal y el juez afronta una investigación de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

Consultado sobre la complejidad del caso Nadine, Concepción Carhuancho le dijo a *Perú21* una frase contundente, frase que quizás lo acompaña en cada uno de los casos que lleva adelante: “Estoy preparado para todo”.

Ahora, Toledo

El jueves fue una jornada maratónica en la Sala Penal Nacional. Luego de doce horas de iniciada la sesión y tras llamar al orden innumerables veces, el juez dio a conocer su decisión final: 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo. De esta forma colocó al hombre que se presentó al mundo como un humilde lustrabotas que triunfó en Harvard cada vez más cerca de ingresar a los libros de historia como el segundo ex presidente peruano tras las rejas.

Así como Fujimori nunca olvidará al juez César San Martín, el ahora prófugo de la justicia posiblemente siempre lleve en el recuerdo a Richard Concepción Carhuancho.

En una de las pocas entrevistas brindadas, el juez Richard Concepción Carhuancho explicó que la justicia “es darle a cada uno lo que le corresponde, ni más ni menos. Utilizar el aparato penal para que en caso se advierta que alguien es responsable, imponga las medidas que correspondan. Si también se detecta que alguien ha sido injustamente procesado, deben existir los correctivos para que se le excluya de una investigación y un proceso penal”.