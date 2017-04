Regidor aprista renuncia a su partido y hace graves acusaciones

“Es la decisión más difícil que he tomado en mi vida, el Apra es parte de mi apellido”, dijo Luis Jiménez Borra, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), al anunciar que ayer renunció al Partido Aprista, en el que militó durante varios años, llegando a ser incluso secretario de juventudes.

Según indicó, el Apra “ha sido secuestrado por una cúpula que no lo quiere dejar”. “Es una cúpula que es visible por todos. La dirigencia sin excepciones, la comisión política sin excepciones, están tomando decisiones que alejan a la gente del partido”, declaró sin querer mencionar nombres.

Jiménez Borra, hijo de la ex ministra aprista Virginia Borra, añadió que ha trabajado para lograr la renovación en la agrupación de la estrella “desde hace más de 15 años”, pero que se ha encontrado con “una pared muy grande de diferentes nombres y rostros (…) que hoy por hoy se han olvidado del partido. Podría decir que el partido ha sido secuestrado, que la militancia hoy no decide nada y que lamentablemente esta situación no va a cambiar”.

El regidor metropolitano dijo que antes la militancia podía elegir sus candidatos, sus listas parlamentarias, si postulaban en alianza electoral o no y había congresos partidarios. Sin embargo, señaló, ahora “no hay congresos, simplemente se eligen maquinarias y se reemplazan luego sin ninguna elección”.

“Se elige un presidente de tribunal y a la semana se cambia por otro que renuncia para que venga otro que también luego se va y viene otro, se elige una comisión organizadora que decide un congreso en una fecha, lo posterga una vez, dos, tres, siete veces y lo acaban de volver a postergar hace unos pocos días, renuncian al financiamiento público como si el Apra fuera un partido de ricos”, declaró en Radio Programas.

Finalmente, no descartó unirse al proyecto político del ex ministro Enrique Cornejo, quien hace unos días anunció la creación de su nuevo partido para postular a la Alcaldía de Lima en los comicios del 2018.

Más información

En estos restaurantes encontraron ratas, utensilios oxidados, nido de cucarachas y otras cosas asquerosas https://t.co/Ol1suyVBIZ pic.twitter.com/Ym9De8YWik — Diario Perú21 (@peru21noticias) 12 de abril de 2017