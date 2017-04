Recuerda todo lo que Marcelo Odebrecht planeaba hacer en el Perú en 2013 [Entrevista]

En entrevista con el diario Gestión realizado en 2013, un entusiasmado Marcelo Odebrecht habló sobre todos los proyectos futuros que tenía pensado realizar en el Perú.

Aquí te dejamos la entrevista completa:

En esta etapa de nueva organización de Odebrecht, ¿Qué planes tiene para el Perú, tanto para construcción como para otros sectores?

Primero, déjenme decirles que soy un entusiasta del Perú, tanto que si un amigo europeo me pidiera que le recomendara un país latinoamericano para pasar una semana de vacaciones, le diría sin ninguna duda que venga al Perú.

Ahora, desde el punto de vista empresarial, este país es muy especial para nosotros. Fíjese, ya tenemos 80 peruanos trabajando en proyectos de Odebrecht fuera del Perú, y hoy puedo decir que Odebrecht Perú es como Odebrecht Brasil, no hay distinción.

¿Cuánto es lo que representa el Perú para el grupo Odebrecht?

Aún no es significativa su presencia, pero está creciendo. De los US$ 42,000 millones que facturamos el año pasado en todo el mundo, en Perú se logró unos US$ 1,000 millones, que es un 3%, en números redondos. Sin embargo, lo importante es que está creciendo su presencia. Perú es el que más ha crecido en América Latina después de Venezuela.

¿En qué se evidencia ese crecimiento?

Lo que sucede es que durante muchos años solo nos comportamos acá en el Perú como constructora, edificando carreteras, hidroeléctricas, etc. Hoy tenemos la empresa Latininvest, que interviene en concesiones en toda la región, cuya sede está en el Perú y su presidente es el ex presidente de la constructora, Jorge Baratta. Esta empresa tiene inversiones fuera del Perú, pero los principales proyectos están acá, como el metro de Lima, el gasoducto del sur, etc.

(Foto: 2012)

¿Por qué decidieron crear esta empresa?

Porque teníamos algunos activos de concesión en muchos países pero no teníamos una estrategia de largo plazo para estos activos.

En función de las potencialidades, yo creo que cada vez más las obras de infraestructura no pueden ser hechas por los gobiernos, por la capacidad de endeudamiento o porque a lo mejor es más eficiente que lo haga el sector privado, en algunos casos en sociedad con el sector público. Por eso queremos estar en esta oportunidad de inversión.

¿Cuántos son los que trabajan en el Perú?

Tenemos once mil personas trabajando básicamente en la constructora, de los cuales solo 140 son extranjeros.

¿Por lo que está explicando, ustedes le están dando una nueva mirada al Perú?

Acá tenemos la constructora, Latininvest, Odebrecht Energía…

Prioridades

Bueno, debo decirle que hoy nuestra inversión en los próximos años en energía va a estar muy concentrada en el Perú, más que en Brasil. Nuestra perspectiva de inversión será mayor en el Perú que en Brasil.

Estamos construyendo la hidroeléctrica de Chaglla y estamos mirando otros dos proyectos de hidroeléctricas porque hay condiciones favorables para invertir en energía.

Ahora, como parte del proceso del gasoducto del sur, incluso estamos mirando la gestión correspondiente a termoeléctricas. Hay condiciones muy grandes de invertir en energía en el Perú, por eso la prioridad de Odebrecht Energía es el Perú.

¿Lo que incluye la exportación de gas?

Pienso que es una cosa fantástica el proyecto petroquímico para el sur del país porque tiene todas las condiciones para ser considerado como de alta competitividad.

Antes, cuando lo evaluábamos, mirábamos mucho al mercado de Asia, pero hoy, cuando se mira de cinco para adelante, creemos que solo con el mercado de la costa del Pacífico ya es suficiente para un proyecto de este tipo.

¿Sigue vigente el acuerdo de asociación de Brasken (empresa petroquímica de Odebrecht) con Petroperú?

Sí, hay un acuerdo de entendimiento, pero la intención es firmar un acuerdo para que el proyecto petroquímico sea hecho en sociedad de Brasken con Petroperú. Yo creo mucho en la asociación público-privada, porque a largo plazo da una seguridad mayor y permite que quienes vayan a dar el financiamiento lo vean con mejores ojos porque detrás está el propio gobierno.

¿Petroperú mantiene el interés por hacer este proyecto conjunto?

Sí. Seguimos trabajando juntos. Mire, yo creo que Petroperú no tiene la intención de competir con el sector privado, sino de trabajar junto al sector privado, y eso es bueno.

Para concretar este proyecto de la petroquímica se necesita el gasoducto ¿Participará Odebrecht en esta nueva idea que tiene el Gobierno para llevar el gasoducto adelante?

Lo primero que debo decir es que hay condiciones solo para tener un gasoducto, y no dos. Y hay un asunto adicional: el gasoducto es la parte más pequeña de todo este proyecto.

La cuestión principal es que Perú tiene mucho gas, que aún no se transporta en su totalidad, entonces hay un potencial de transporte y de consumo.

Entonces, no se puede mirar únicamente una parte, porque el proyecto integral, que incluye petroquímica, termoeléctrica, gasoducto, etc., implica una inversión de US$ 16,000 millones. Esto hace que sea el proyecto sea el más complejo de Latinoamérica.

¿Odebrecht participará?

Sí, en todo.

¿Han sostenido reuniones con el Gobierno?

No lo hemos hablado, pero pienso seguir, aunque solo se hará la petroquímica si la hay seguridad del gas, y solo se puede hacer exploración si existe el gasoducto. El Gobierno ha percibido que tiene muchas aristas por cerrar, así que si garantiza el gasoducto garantizará inversiones en exploración, termoeléctrica, petroquímica y todo lo demás.

¿Pero la pregunta es si hay demanda?

Hay una demanda potencial y una oferta potencial, pero para transformar esa potencialidad en realidad se necesita tener, insisto, un gasoducto que ligue todo. Yo pienso que el Gobierno está haciendo su parte, que es cómo dar garantía para un proyecto básicamente privado.

Contexto internacional

Nosotros tenemos una concentración muy fuerte en América Latina y Asia, y Estados Unidos lo vemos como un mercado interesante, pero nuestra prioridad no es Europa ni Asia. Yo pienso que del punto de vista macroeconómico América Latina puede crecer poco menos pero va a crecer, entonces el crecimiento es seguro.

Como ustedes sí miran con más interés lo que sucede en Estados Unidos, ¿Qué tanto cree que puede afectar a sus planes el precio del llamado Shell gas?

No, nos preocupa, porque la referencia de precio para América Latina no es el Shell gas. Lo único que veo como una amenaza es que Estados Unidos se decida exportar su gas, y eso es poco probable que suceda porque si lo hace, los precios en el mercado extranjero bajarían mientras que en el mercado norteamericano subirían, y eso no creo que Estados Unidos quiera que suceda.

*Odebrecht aún evalúa sembrar caña en Olmos para fabricar etanol

En el 2009 nos habló sobre el interés que tenían de producir etanol en el Perú. ¿Mantienen ese interés?*

Le explico, estamos evaluando si en las 11.5 hectáreas de tierra que hemos comprado en Olmos sembramos caña de azúcar para fabricar etanol. Y digo que estamos evaluando porque la caña es una planta que necesita de mucha agua. Si no es conveniente, sembraríamos otro tipo de cultivo.

Ustedes también están trabajando con el municipio de Lima. ¿Cómo marchan esas concesiones?

Muy bien. Son inversiones de alrededor de US$ 600 millones…

¿Se han seleccionado los bancos que harán la financiación?

Sí, BCP, BBVA y Goldman Sachs han sido seleccionados para que formen el consorcio que financiará las obras Nuevas Vías de Lima, que hará la estructuración financiera para lograr el financiamiento de entre US$ 500 millones y US$ 600 millones.

¿Qué obras comprende?

Mire, ahora en mayo empezaremos con el intercambio vial en el puente Alipio Ponce (Panamericana Sur) y estamos ya con una serie de obras de mantenimiento en la Panamericana Norte.

¿Cuándo estarán concluidas estas obras?

No hay una sola fecha, pues se trata de varias obras que poco a poco se irán entregando, pero las más grandes en tres años se entregarán, que son el Tren Eléctrico y otras.

Más información

¿Quién es Marcelo #Odebrecht y por qué su nombre hace temblar a los políticos de 12 países? https://t.co/rmogtibBYz pic.twitter.com/XPA4k5bZ2w — Diario Perú21 (@peru21noticias) 13 de abril de 2017