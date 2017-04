Reconstrucción podría originar corrupción en regiones, alerta procurador Amado Enco

La fase de reconstrucción en varias ciudades del país tras la emergencia natural por las lluvias, huaicos e inundaciones trae consigo otra preocupación: la corrupción. El procurador público especializado en estos temas, Amado Enco, señaló que estarán alertas ante cualquier uso ilegal de los recursos que recibirán las regiones.

“Las emergencias generan situaciones apropiadas para la corrupción, pero estaremos atentos para detectar un hecho ilícito en materia de corrupción y ejercer las acciones legales en defensa del Estado”, dijo a Andina.

Enco indicó que “no sería la primera vez que en situaciones de desgracia malos funcionarios meten la mano al tesoro público en lugar de garantizar que el apoyo llegue a los más necesitados”.

Recordó que, por ejemplo, las donaciones han sido materia de denuncias de corrupción en el Perú en el caso que involucró a los hermanos del ex presidente Alberto Fujimori. “Lamentablemente ellos están en un país (Japón) donde no hay forma de tener mecanismos de extradición. Son prófugos de justicia y lo serán siempre hasta que no den la cara”, finalizó.

