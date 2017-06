¿Quiénes podrían postular a la alcaldía de Lima para suceder a Luis Castañeda?

Falta más de un año para las elecciones municipales de octubre de 2018 y ya son siete los nombres que suenan como posibles candidatos para suceder a Luis Castañeda Lossio en la Municipalidad de Lima. Por ley, la actual autoridad no puede ir a la reelección.

Varios ya confirmaron su intención y están reuniendo firmas para inscribir su propio movimiento y participar en el proceso edil, otros lo harán con partidos ya existentes. Lo cierto es que aún hay mucho camino por recorrer.

Humberto Lay

El ex congresista y ex candidato presidencial hizo pública hoy su decisión de candidatear a la alcaldía de Lima, aunque falta formalizar la elección en su partido, Restauración Nacional. “En vista de que no se solucionan los grandes problemas de la ciudad y de que no existe decisión política para solucionarlos (…) he decidido postular”, dijo a Correo.

Enrique Cornejo

El ex ministro está reuniendo firmas para formar su propio partido y así postular al sillón edil. El ex militante aprista fue la sorpresa en las últimas elecciones municipales, quedando en segundo lugar. “He decidido postular a la Municipalidad de Lima en las próximas elecciones de 2018. Para ello estamos creando un nuevo movimiento político denominado “Contigo Lima”, indicó en abril pasado.

José Luna

El ex congresista de Solidaridad Nacional está reuniendo también sus firmas para inscribir su partido Podemos Perú. En varias paredes de Lima se puede leer su nombre.

Julio Gagó

El ex congresista fujimorista buscaría llegar a la Municipalidad de Lima con el respaldo de un nuevo movimiento: Crece Lima. “Es cierto, tengo aspiraciones de llegar a la alcaldía de Lima, tengo aspiraciones de servir a todos los limeños”, dijo el año pasado en Exitosa.

Juan Carlos Zurek

El actual alcalde de La Molina no oculta su interés en postular y dar el salto a Lima por Somos Perú. “Nosotros hemos recibido el deseo y el pedido de las bases para impulsar la candidatura. Lo hemos recibido con alegría y humildad, pero también con las ganas de participar en una elección interna”, indicó a Perú21.

Enrique Ocrospoma

El ex alcalde de Jesús María también podría postular. En varias calles de Lima hay carteles con su nombre y en las redes se le promociona bajo el logo “Lima necesita un cambio”.

A estos políticos se sumarían los candidatos de partidos nacionales como Peruanos por el Kambio. Se escuchó el nombre del actual ministro de Cultura, Salvador del Solar, pero él ya lo descartó de plano.

