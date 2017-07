¿Qué temas deberían abordar PPK y Keiko Fujimori en el diálogo?

Pese a que en su carta de proposición Keiko Fujimori mencionó algunos temas genéricos como la reconstrucción, la corrupción y la seguridad ciudadana para el encuentro de hoy con el presidente Pedro Pablo Kuczysnki, lo cierto es que diversos sectores esperan que el diálogo de hoy aborde ámbitos más políticos.

“No creo que vaya a haber una agenda temática. La seguridad ciudadana, las carreteras, la corrupción, pueden ser política. Pero yo definiría a la política como las ganas de hacer algo. Acá el problema es que Fuerza Popular desde el Congreso le ha puesto muchas trabas al Gobierno y el presidente debe tener más liderazgo”, señaló el analista político Luis Benavente en diálogo con Perú21.

Una postura parecida mostró el periodista Aldo Mariátegui quien afirmó que no debe haber una agenda de temas impuesta en este encuentro más allá de la propia correlación política entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Lo importante es que sea una agenda política, no temática. La política es así, es como una partida de póker y ellos van a negociar. No sé si esto pasará por un gabinete conversado o por el indulto. Ellos verán. Ojalá PPK sepa negociar, porque sabe negociar bonos pero no en política”, puntualizó Mariátegui.

No obstante, Luis Davelouis dijo esperar que ambos logren ponerse de acuerdo con una agenda de temas mínimos.

“Deberían salir de la reunión con una agenda mínima en asuntos como la reactivación económica, la seguridad ciudadana y la reconstrucción. Sé que es algo recontra gaseoso e indeterminado, pero con eso tendríamos bastante”, aseveró Davelouis.

Te puede interesar