¿A qué prisión podría ir Ollanta Humala si Poder Judicial aprueba pedido fiscal?

El juez Richard Concepción Carhuancho decidirá en las próximas horas si Ollanta Humala y Nadine Heredia afrontarán en prisión preventiva el proceso por presunto lavado de activos en su contra.

Si el magistrado acepta el pedido del fiscal Germán Juárez, la ex pareja presidencial deberá ser detenida por la Policía Nacional y llevada a la carceleta del Poder Judicial, donde se les tomará los exámenes de rigor.

Luego, una junta de calificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) evaluará a qué prisiones deberán ser trasladados Ollanta Humala y Nadine Heredia.

El antecedente para Humala es el caso del condenado ex presidente Alberto Fujimori, quien purga 25 años de cárcel en la prisión del ex fundo Barbadillo, en Ate.

En 2007, cuando fue extraditado de Chile, se especuló que Fujimori iría a la Base Naval del Callao, donde cumplen su condena Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán, o al Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (Cenecp), en el Callao.

Sin embargo, tomando en cuenta las medidas especiales de seguridad dada su condición de ex presidente de la República se optó por derivarlo a una celda en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes), luego de acondicionar el recinto, que funcionó además para las audiencias judiciales.

Ampliación de ex fundo Barbadillo

Justamente, en abril pasado, se conoció que se estaba construyendo una nueva celda en esa prisión. En aquel momento, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, confirmó las obras, pero aseguró que no estaban dirigidas a una persona en particular. “No tienen nombre”, dijo.

“Hay 313 millones de soles asignados para la ampliación y construcción de penales y eso incluye el fundo Barbadillo, pero también todos los penales que tienen espacios libres”, exclamó. Por esos días, la justicia había pedido de captura del prófugo ex presidente Alejandro Toledo.

En cambio, no hay antecedentes para el caso de una ex primera dama. En Lima, están los penales de Mujeres de Chorrillos, el anexo de Mujeres de Chorrillos, Virgen de Fátima y Ancón II. Fuentes de Perú21 comentaron que Heredía podría ser derivada a éste último, que es moderno, por su condición de esposa del ex mandatario.

