Producción de petróleo retrocede mientras se insiste con refinería

Uno de los “grandes proyectos” que dejó el gobierno de Ollanta Humala es el de la refinería de Talara, para el cual se ha pasado de una inversión inicial US$1,300 millones, calculada en el año 2010, a la astronómica cifra actual de US$5,400 millones. No obstante, el elevado precio para el financiamiento no sería el único tema controversial que tendría esta obra.

La capacidad de producción de la refinería será, según ha informado la propia empresa estatal Petroperú, de 95 mil barriles por día (b/d). Sin embargo, la producción de petróleo ha venido experimentando una ostensible caída, llegando a cerca de 40 mil b/d en la actualidad. Entonces, ¿de dónde se sacará el petróleo para la nueva planta? La respuesta es de la importación.

El economista Juan Mendoza cuestionó la finalidad de la obra si se va a tener que hacer un gasto adicional al comprar ‘oro negro’ de afuera. “Vamos a suponer que la refinería funcione con los 40 mil barriles que producimos. Esto no nos sirve, porque no es su capacidad, así que vamos a tener que importar el recurso”, expresó.

Sobre este punto, consideró “que no tiene sentido” que se desembolse en algo que puede generar un gasto, por lo que planteó que se realice “una evaluación independiente” para determinar cuánto falta invertir en el proyecto, y de esta manera decidir si conviene, o no, continuar.

“Se ha conocido el contrato, pero falta conocer el verdadero monto de inversión que requerirá esta obra y eso me parece resaltante para conocer si efectivamente es rentable como nos dicen”, manifestó el experto.

Producción

Cabe precisar que, de acuerdo con cifras de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (), la producción de petróleo ha ido descendiendo con los años. Es así que, mientras en el año 2000 contábamos con cerca de 100 mil b/d, ahora eso se ha reducido al 40%.¿La razón de esta caída? Según el presidente de la, Felipe Cantuarias, no se está invirtiendo en la exploración.

“El país tiene un enorme potencial petrolero, pero solo estamos explorando en tres de las 18 cuencas que tiene ese potencial”, afirmó.

Este problema, expresó, se debe a diversos factores, como “la excesiva tramitología que se ha creado en el gobierno de Humala”.

“Los trámites en otros países no son como en el Perú, porque tienen una ventanilla única para el momento de pedir permiso para explorar que acá no existe”, explicó.

Otra traba que se presenta, comentó, es el tema de los conflictos sociales que golpean a las zonas petroleras. Asimismo, el representante del gremio anotó que la infraestructura tampoco es la más adecuada para el sector.

También se refirió al sistema judicial. Recordó que recientemente un fallo del Poder Judicial anuló un contrato de licencia de exploración y explotación firmado en 2006, e indicó que esto pone en riesgo los compromisos firmados por el Estado.

Por todas estas razones, el presidente de la SPH consideró que el sector necesita hacer cambios relacionados con el marco regulatorio. Si se combaten los problemas que afectan la producción de petróleo, explicó Felipe Cantuarias, el país podría producir a partir del año 2021, alrededor de 200 mil barriles por día.

Esto, manifestó, ayudaría a que se desarrolle el proyecto de la refinería de Talara que, a su parecer, “es una obra de gran importancia para el Perú”. “Para la justificación financiera de la refinería de Talara es importante tener la suficiente producción de petróleo nacional, para que la rentabilidad sea mayor. Un autoabastecimiento de crudo haría que la ecuación de la refinería sea favorable para el Perú”, afirmó Cantuarias.

“Elefante blanco”

Por su parte, los congresistas Luis Galarreta y Javier Velásquez Quesquén señalaron que en el gobierno pasado no se impulsó al sector petrolero y no se dieron las condiciones adecuadas para las inversiones que se requieren.

“En la época de Humala se registraron sectores abandonados, se han manejado mal los temas, y Talara no es la excepción”, refirió Galarreta.

Al respecto, consideró que la refinería fue una propuesta que buscaba “generar algunos intereses y gastar plata, porque ya se sabía que no había producción de petróleo”.

“Hasta ahora, lo que se puede ver es que era un proyecto para que alguien que ellos querían gane. No era una propuesta rentable”, dijo.

En tanto, el aprista manifestó que entre 2011 y 2016 “se desincentivó la inversión”, por lo que ahora se tiene que revertir esta tendencia.

El congresista manifestó que “Talara podría ser considerado un elefante blanco”, aunque indicó que por los avances que ya se han hecho en la obra, que según Petroperú exceden el 50%, se debe continuar.

“Para impulsar a este rubro hay que eliminar las trabas que se pusieron en el gobierno anterior, y hay que darles un espacio a los inversionistas que quieren apostar por el sector, porque ahora, como están las cosas, al Perú le resulta más rentable traer petróleo que contar con una refinería como la que tenemos”, señaló Velásquez Quesquén.

Datos

Según la SPH , las regalías por canon y sobrecanon en las regiones donde hay petróleo caerían entre 35% y 50% a partir de este año por falta de exploración.

El gremio también reveló que en nuestro país el consumo de petróleo asciende a 190 mil barriles por día.

Del mismo modo, precisó que un cambio en el marco regulatorio permitirá destrabar “rápidamente US$5 mil millones en inversión para el sector petrolero”.