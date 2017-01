Procuraduría pidió incluir en investigaciones a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Gonzalo Monteverde

La Procuraduría Anticorrupción solicitó al Ministerio Público ampliar las investigaciones por el pago de coimas de empresas brasileñas a funcionarios públicos a tres personajes claves para las pesquisas del caso Odebrecht.

Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, precisó que se trata del ex presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht; el ex representante de la empresa brasileña en Perú, Jorge Barata; así como a Gonzalo Monteverde, a quien se le implica de “blanquear” dinero ilícito de la compañía; y otras personas que estén involucradas en el caso.

En conferencia de prensa, Príncipe, quien estuvo acompañada del procurador anticorrupción Amado Enco, indicó que desde su instancia están comprometidos en las indagaciones.

“Esta ampliacion de denuncia se basa en información que proviene de diferentes fuentes, como el informe (del Congreso que Juan) Pari y a las indagaciones realizadas por el periodismo”, explicó Enco.

Príncipe, además, detalló que se solicitó a la Fiscalía ampliar la investigación para incorporar a personas jurídicas y que se recoja el testimonio de ex presidentes de la República, ex ministros y altos funcionarios.

Precisó que entre ellos figuran los ex mandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016); y los ex ministros Luis Miguel Castilla (Economía), Jorge Merino (Energía y Minas), René Cornejo (ex primer ministro) y María Zavala (Justicia), entre otros.

Mención aparte mereció el actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, a quien también se pidió interrogar en calidad de testigo al ser ministro de Economía y primer ministro en la gestión de Toledo.

Señaló también que se ha pedido al Ministerio Público ampliar el periodo de investigación y comprender los años entre 2001 y 2016.

“Hay obras y concesiones que Odebrecht se ha adjudicado en ese lapso que merecen ser indagadas”, argumentó el funcionario.