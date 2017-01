Procurador anticorrupción pide investigar a congresista Carlos Bruce

Además de las indagaciones que afrontará en el Congreso, el parlamentario oficialista Carlos Bruce deberá responder a un pedido del procurador anticorrupción, Amado Enco, ante el fiscal de la Nación para que disponga la apertura de diligencias preliminares.

Según el defensor del Estado, el legislador oficialista habría incurrido en el delito de peculado de uso al haber requerido, a través de un oficio, al jefe de la Región Policial de Lima, general Hugo Begazo, el apoyo del servicio de resguardo de policías y vehículos para garantizar la seguridad de las personalidades que iban a asistir a la inauguración del restaurante de su propiedad La Trastienda, ubicado en la playa del distrito de Barranco.

Enco presentó su escrito el 28 de diciembre último, luego de evaluar los hechos del 6 de diciembre de 2016, día en el que Bruce solicitó el resguardo policial y que generó una serie de críticas.

RESPONDE

El congresista oficialista respondió a Perú21 con un tono de sorpresa: “¿Quién? No tengo ninguna información al respecto”. Añadió: “Me parece absurdo que me denuncien por el servicio de vigilancia en el restaurante, pues no se ha cometido ningún delito”.

Se refirió al uso de documentos oficiales. “Salí públicamente a responder antes de que se diera el evento para decir que me había equivocado, ofrecí disculpas, fue un error. Si me quieren meter preso por usar una hoja de papel, ¿qué voy a hacer? Si eso es así, tendría que darles la pena de muerte a otros políticos por cosas mayores”, señaló.

Enfatizo luego que “me parece sobredimensionada la denuncia. Hay antecedentes en la Suprema de casos similares que concluyen que cuando los montos involucrados de supuesto peculado son tan pequeños y no tienen mérito civil ni penal, deberían verse en el ámbito administrativo. La Suprema declaró inocentes a las personas involucradas”.

ARCHIVO

Por otro lado, este diario conoció que la investigación preliminar por el delito de lavado de activos que se le seguía desde hace cinco años a Bruce fue archivada en octubre del año 2016.

Cabe recordar que la Fiscalía decidió abrir investigación al parlamentario en el 2011 luego de que se conoció la transferencia de dinero procedente de Uruguay a un empleado de confianza de Bruce.

La causa fue archivada por el fiscal provincial, pero la Procuraduría de Lavado de Activos interpuso un recurso de queja ante el fiscal superior, que finalmente decidió ratificar el archivo.

Sobre el particular, Bruce dijo: “Efectivamente, después de cinco años de investigación, en la que se me levantó el secreto bancario y tributario en el Perú y en el extranjero, se llegó a la conclusión de que no tengo desbalance patrimonial y, por lo tanto, esa denuncia de que habría incurrido en actos indebidos no tiene ningún sentido”.

Respecto de la investigación de las autoridades uruguayas, Bruce sostuvo: “No existe ningún tipo de investigación en Uruguay. Las autoridades peruanas hicieron diligencias y comprobaron que no tuve ninguna cuenta”.

Tenga en cuenta

La Comisión de Ética del Congreso acordó recabar información para evaluar abrir investigación contra el congresista Carlos Bruce.

El procurador anticorrupción, Amado Enco, fue nombrado procurador anticorrupción por este gobierno el 14 de diciembre último.

Julia Príncipe Trujillo impulsó hasta la fecha, a través de los procuradores, 24 denuncias.

*La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúa la denuncia de parte interpuesta por un ciudadano contra el legislador tras conocer los hechos en la Costa Verde.