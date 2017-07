Principales acusaciones de la Fiscalía contra Humala y Heredia

El fiscal Germán Juárez, a cargo de investigar a Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos, solicitó hoy (martes 11 de julio) al Poder Judicial la prisión preventiva contra el ex presidente y la ex primera dama. Acá las principales imputaciones de la Fiscalía por los presuntos aportes irregulares que habría recibido la ex pareja presidencial durante las campañas electorales del 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano.

Red criminal

PNP

El fiscal Germán Juárez, a cargo de investigar a Humala y Heredia por el presunto delito de lavado de activos, los acusa de liderar una organización criminal dedica al lavado de activos, beneficiándose con fondos que financiaron las campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano (). Para la Fiscalía, la citada red evidencia una organización criminal con estructura propia y cuyos integrantes tienen diversas tareas.

Financiamiento de campañas

Para la contienda electoral del 2006, la ex pareja presidencial habría recibido dinero de la República Bolivariana de Venezuela, remitido por el extinto presidente Hugo Chávez a través de las empresas venezolanas Inversiones Kaysamak C.A. y Venezolana de Valores.

Mientras que en la campaña electoral de 2011, se menciona el dinero aportado por las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, el mismo que, según el fiscal, sería procedente de presuntos actos de corrupción producidos en el Brasil, cuya investigación se viene realizando en ese país.

Partido Nacionalista

El ex presidente Humala y la ex primera dama Heredia habrían logrado no solo captar dinero de procedencia ilícita para financiar las campañas electorales del partido (2006-2011) hasta lograr la presidencia de la República, sino que para tal efecto “dieron una apariencia de legalidad a dichos activos mediante aportantes falsos que se habría desarrollado en permanencia temporal desde su fundación (2005) hasta la actualidad”.

Las empresas de Heredia

ONG

Juárez atribuye a Nadine Heredia el hecho de “haber constituido la empresa Todo Graph, laProdín, así como adquirir equipos para la transmisión televisiva (aparentando la existencia de empresas formales para participar en licitaciones, todo ello con parte del dinero de presunta fuente ilícita)”. El dinero se habría lavado por intermedio de terceras personas a fin de darle una apariencia de legalidad a las adquisiciones patrimoniales.

La palabra de Odebrecht

Durante el interrogatorio que el ex empresario brasileño Marcelo Odebrecht dijo ante al fiscal Germán Juárez, en Brasil, el pasado 15 de mayo, confirmó que le entregaron US$3 millones a la ex pareja presidencial por orden del entonces ministro Antonio Palocci. Incluso agregó que Humala visitó a Luiz Inácio da Silva y a la presidenta Dilma (Rousseff) en casa de Odebrecht para agradecer el apoyo.

Las agendas de Heredia

Las agendas de la Nadine Heredia consignan registros contables y números de cuentas entre los años 2008 y 2011. Algunas de estas anotaciones coinciden con las reuniones que habrían mantenido con empresarios de diversas constructoras brasileñas.