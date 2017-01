Marisabel Cuzma @marisabelcuzma

“La creación de la Autoridad Nacional de Transparencia es un gran avance, pues por primera vez en nuestro país se podrá sancionar a las entidades estatales y a los funcionarios que se nieguen a brindar información de interés público”, explicó Erick Iriarte, abogado especialista en tecnologías.

Hasta ayer, los ciudadanos no tenían a dónde recurrir cada vez que se les negaba información pública de su interés. Simplemente, la entidad rechazaba su pedido, muchas veces sin explicación alguna, y aquí no pasaba nada. Los funcionarios públicos no estaban obligados a rendir cuentas de su accionar ante ninguna solicitud.

Pero desde hoy esto empezará a cambiar. Las instituciones públicas y funcionarios que nieguen al acceso a la información de interés general recibirán sanciones que van desde una amonestación escrita, hasta una multa no mayor de 5 UIT, dependiendo de la gravedad del caso. Esto es posible gracias a que Ejecutivo ha creado la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El especialista señaló que la creación de esta autoridad es muy bien recibida, porque después de 15 años de que el tema se venía debatiendo en diversos espacios de la sociedad civil, por fin este Gobierno muestra una clara señal de su interés por transparentar las acciones en las entidades públicas y así combatir con la corrupción: “Un principio básico es que mientras más transparente sea el accionar dentro del Estado menos cabida tendrá la corrupción, pues ella avanza cuando hace falta información”.

Autoridad debería ser autónoma

El especialista y abogado señaló que la tarea pendiente es lograr que la Autoridad Nacional de Transparencia sea un ente autónomo y netamente técnico, pues estar adscrito a algún ministerio, el de Justicia, en este caso, podría conllevar a presiones de índole políticas, económicas, etc.

Al respecto, puso como ejemplo a México, donde un organismo similar al creado en nuestro país está considerado dentro de la Constitución Política, con plena autonomía. En ese país, el acceso a la información pública es considerado un derecho ciudadano más.

Reglamento

El reglamento para que la Autoridad Nacional de Transparencia empiece sus labores deberá estar listo en un plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir de este sábado 7 de enero.

[DATO]

El Ejecutivo publicó hoy el Decreto Legislativo N°. 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales.

Si un ciudadano desea información sobre algún tema de interés público, podrá hacer el pedido y las aludidas están en la obligación de brindarla en un plazo no mayor de 12 días hábiles. De lo contrario, serán sancionadas.

Las sanciones son amonestación escrita, suspensión sin goce de haber entre 10 y 180 días. También una multa no mayor de 5 UIT (20,250 soles), destitución e inhabilitación, dependiendo de cada caso.