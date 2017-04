Duberlí Rodríguez: 'Prisión preventiva (para Humala) no puede ser solicitada solo con declaración de colaborador eficaz'

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, opinó esta mañana que la sola declaración de un colaborador eficaz no amerita que el Ministerio Público solicite prisión preventiva contra ningún investigado.

Estos comentarios los hizo al referirse al caso del ex presidente Ollanta Humala, involucrado en las coimas que pagó en varios países la empresa brasilera Odebrecht.

“La ley dice que toda sentencia condenatoria, incluso una prisión preventiva, no puede ser solicitada con el solo hecho de la declaración de un colaborador eficaz. Tiene que estar corroborada con otra prueba independiente y autónoma”, manifestó a los medios de comunicación.

Como es público, el pasado 12 de abril Marcelo Odebrecht, quien fuera dueño de la empresa que lleva su apellido, aseguró en Brasil que le entregó a Humala US$3 millones para financiar su campaña electoral en el 2011. Esta declaración se condice con la que había dado el ex directivo en Perú de Odebrecht, Jorge Barata, en febrero.

“Vuelvo a decir, lo digo como persona que sabe algo de derecho procesal penal porque ya tengo 21 años en el Poder Judicial: La colaboración eficaz es una declaración. Se da una declaración donde el investigado reconoce su culpa pero de paso delata a otros. Eso en doctrina penal se llama la prueba sospechosa. ¿Por qué sospechosa? Porque es una prueba interesada, no es como un testigo imparcial que declara lo que él sabe. Un colaborador eficaz actúa como testigo pero tratando de ganar algo, un premio, que le bajen la pena, que le perdonen la pena, que no le embarguen sus bienes”, manifestó Duberlí Rodríguez.

El titular del Poder Judicial también dijo que hay que tomar en cuenta que el periodo en el cual Marcelo Odebrecht dice haberle dado una coima de US$3 millones a Humala, este era candidato y no funcionario, por tanto, señala, no se habría cometido el delito de corrupción de funcionarios.

“Tengamos en cuenta que el tema que está vinculando al señor Humala con Odebrecht no es cuando estaba de presidente de la República sino cuando estaba de candidato. Y si estaba de candidato él todavía no es funcionario púbico y, por tanto, técnicamente no es un delito de corrupción de funcionarios. Podría ser otro delito que no puedo decirlo porque después van a decir: ‘Ah, está buscando la calificación más benigna’. No, eso ya le corresponderá a la Procuraduría y a la Fiscalía en su momento”, señaló.

Rodríguez, además, refirió que “las medidas que hayan respecto a él (Ollanta Humala) ya están dadas, hay impedimento de salida, está con comparecencia restringida”. Pero añadió que dependerá del Ministerio Público si solicita o no cambiar esas medidas restrictivas.

CASO TOLEDO

De otro lado, el presidente del Poder Judicial dijo que espera que la justicia de Estados Unidos colabore para poder continuar con el proceso del ex mandatario Alejandro Toledo, quien también está involucrado en los sobornos que pagó Odebrecht.

Informó que “lo que está en marcha en este momento no es el pedido de extradición sino un pedido de detención para recién comenzar con el trámite de extradición. Mientras no lo ubiquen y no lo detengan, el proceso de no se va activar”.

Te puede interesar

Aprobación de Pedro Pablo Kuczynski aumenta y se sitúa en 43% https://t.co/JahpFWur0C pic.twitter.com/HDNTdsBrsZ — Diario Perú21 (@peru21noticias) 16 de abril de 2017