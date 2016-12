Concytec también entregó subvenciones a otro socio de la presidenta de la entidad

Por: Unidad de investigaciones

Gisella Orjeda es una de las científicas más prestigiosas del Perú, y ahora mismo una funcionaria en entredicho por culpa de un conflicto de interés en el que habría incurrido como presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

Perú21 ha encontrado un nuevo caso de otorgamiento de subvenciones que se suma a lo documentado hace dos meses por este diario, cuando dimos a conocer el desembolso de casi medio millón de soles a favor del biólogo Carlos Merino.

Ni los montos ni los beneficiarios supondrían una interrogante si no fuera porque, al momento de otorgarlos, eran socios comerciales de Gisella Orjeda, todos dueños de Genome Technology & Chemical Analysis, una empresa de investigación y asesoría científica.

Tras la primera publicación, la presidenta del Concytec negó que hubiera incurrido en un conflicto de interés e insistió en que “no podía impedir que Merino trabajara”.

Ese fue su argumento de defensa cuando habló con este diario, en octubre pasado. Y también lo dijo así ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que la citó el pasado 2 de diciembre para que esclareciera los hechos. En un informe fechado 10 días después, la comisión advirtió numerosas irregularidades en la gestión de Orjeda (ver recuadro).

Primera subvención

pudo establecer que la otra accionista de Genome Technology & Chemical Analysis también recibió una subvención de esa entidad pública cuando aún era socia de la presidenta del Concytec. Se trata de la ingeniera en industria de alimentos Joanna Gambetta.

En octubre de 2012, la Asociación Nacional de Productores de Pisco presentó a Gambetta como parte del equipo de investigadores que ejecutarían el trabajo científico: “Caracterización varietal de los piscos del valle de Ica”. Solo dos meses después, en diciembre, la propuesta ganó una subvención especial de 271,000 soles.

Esa información ahora resulta clave, pues Gisella Orjeda ha insistido en que no había renunciado a Genome Technology & Chemical Analysis porque su socia, Joanna Gambetta, se encontraba fuera del país, adelantando estudios de doctorado en Australia. Sin embargo, un documento oficial la desmiente.

Los reportes migratorios de la ingeniera en industria de alimentos revelan que recién viajó a Australia en mayo de 2013, después de que Gisella Orjeda se posesionó en su cargo. Es decir, sí tuvieron tiempo de disolver su vínculo comercial y conjurar el riesgo de un posterior conflicto de interés.

Perú21 intentó conversar con Jaime Marimón, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Pisco, quien suscribió el acuerdo con el Concytec y presentó a Joanna Gambetta y a Carlos Merino como parte del equipo de investigadores, en esos días todavía socios comerciales de Gisella Orjeda. Pese a la insistencia, el líder gremial decidió guardar silencio.

Segunda subvención

En diciembre de 2013, Joanna Gambetta fue la investigadora principal del proyecto: “Incremento de la competitividad del café especial peruano”, al que el Concytec le otorgó casi 400,000 soles.

En esa ocasión, Gambetta representó a la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), tal como lo hizo Carlos Merino la primera vez que participó en un concurso convocado por la institución que dirigía su todavía socia comercial Gisella Orjeda.

Nuevas dudas surgen cuando se advierte que el listado con los diez proyectos ganadores, entre los que figura el de Joanna Gambetta, fue publicado cinco días después de que la también propietaria de Genome Technology & Chemical Analysis retornó al Perú, luego de pasar siete meses en Australia.

Gambetta se postuló como investigadora titular de ese proyecto, pero tras obtener la subvención de casi 400,000 soles cedió su titularidad a Antonio Salas Vinatea, doctor en Ciencias Agrícolas de la North Carolina State University, quien también aparece en la relación de ganadores con un proyecto sobre tecnologías aplicadas a la agronomía, a nombre de la Universidad Cayetano Heredia.

Sí podía

“¿Cómo podría incurrir en conflicto de interés si debido al reglamento la Presidencia no tiene información sobre los postulantes?”.

En una misiva enviada a este diario, el pasado 20 de noviembre,pregunta:

Lo cierto es que en las cartas de presentación de los investigadores se detallan sus nombres y título académico (ver facsímil).

Evidencia. Orjeda aseguró que no sabía qué investigadores participaban en las convocatorias. Esta carta, dirigida a ella, demuestra que las entidades sí se los presentaban.

En esa misma carta a este diario, Orjeda asegura: “Yo no puedo abstenerme de una evaluación y selección en las que no participo”. Al parecer no es así.

El Reglamento de Subvenciones Especiales, justo las que recibieron sus socios comerciales, establece que sean aprobadas por la Presidencia del Concytec. Perú21 pudo acceder a varias actas en las que Orjeda, con su puño y letra, aprueba y desaprueba la entrega de subvenciones.

Ante las evidencias, este diario buscó una entrevista con Fernando Zavala, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, de cuyo sector depende el Concytec. La intención era preguntarle si están investigando las denuncias. Los asesores de Zavala dijeron que no podía atendernos.

Hasta ahora, la genetista Gisella Orjeda, cuyos trabajos científicos le han merecido reconocimiento profesional dentro y fuera del Perú, parece insistir en que no es grave lo que los legisladores advierten como escandaloso.

SIN RESPUESTA

Por tres semanas, y hasta ayer (jueves) en la tarde, Perú21 intentó, sin éxito, realizar una entrevista con Gisella Orjeda.

En carta enviada a este diario el pasado 14 de noviembre, la presidenta de Concytec se mostró dispuesta a responder cualquier pregunta. En uno de sus apartes escribió:

“Es por eso que reitero mi apertura para explicarle sobre el tema en detalle y mostrarle y entregarle todos los documentos necesarios. Desde la primera vez que Perú21 se puso en contacto conmigo he colaborado con total transparencia y lo seguiré haciendo. Los hechos no han cambiado”.

Un resumen de los hechos

DATOS

El Concytec es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt), integrada por la academia, los institutos de investigación del Estado, las organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad civil.

Gisella Orjeda es doctora en Genética por la Universidad de Birmingham del Reino Unido. Su experiencia profesional no está en duda: ha dirigido equipos de mejoramiento biológico del arroz, la cebada y la uva, entre otros. Ha sido la investigadora principal del proyecto de secuenciación del genoma de la papa.

