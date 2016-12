Presentan denuncia constitucional contra Carlos Bruce

El congresista Carlos Bruce ha sido denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la legisladora fujimorista Karina Beteta, por usar su cargo para solicitar resguardo policial para la inauguración de su restaurante el 6 de diciembre.

Así lo informó Beteta a El Comercio. De acuerdo con la legisladora, la denuncia ingresó hace unos días al cierre de esta legislatura, la cual culminó el 19 de este mes.

“Lo veremos en las siguientes sesiones. Estamos viendo de acuerdo al ingreso de cada una de las denuncias, y como es reciente seguramente más adelante la vamos a ver”, señaló Karina Beteta a El Comercio.

La Comisión de Ética del Congreso también ha recibido denuncias contra Carlos Bruce tras conocerse que pidió, a través de un oficio con papel membretado del Congreso, apoyo de personal policial y vehículos para la inauguración de su restaurante en la Costa Verde, en Barranco.

El vocero oficialista reconoció su error tras cinco días de silencio: “Al final hay que afrontar, lo que haya que afrontar. Yo continúo haciendo mi trabajo. Lo que no voy a hacer, ante el error cometido, es cortarme las venas y desangrarme públicamente. Eso no me pidan que haga. Pedí disculpas (…) No voy a dejar de trabajar por el país y por mis electores”.

No hay delito

Consultado sobre el tema, Carlos Bruce se mostró tranquilo, pero firme en su postura de que no había cometido delito alguno.

“Las acusaciones constitucionales se dan cuando se ha cometido un delito y yo no he cometido ningún delito”, dijo Carlos Bruce a Perú21.

Más información

Carlos Bruce acumula cinco denuncias presentadas ante la Comisión de Ética