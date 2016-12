PPK: “Yo no tuve nada que ver con el caso Lava Jato”

Desde Yurimaguas, el presidente Pedro Pablo Kuczynski negó tener alguna vinculación con las coimas que funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht entregaron a autoridades peruanas durante los periodos gubernamentales de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

“Yo no tuve absolutamente nada que ver con eso”, declaró. Como se conoce, PPK fue ministro en la cartera de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros durante el mandato de Toledo.

El mandatario refirió que la investigación que lo comprendió por este tema en la Fiscalía “fue totalmente archivada”. También acusó al fiscal del caso, Andrés Montoya, de buscar protagonismo.

“Lo que pasa es que hay una persona que quiere hacer política y tener protagonismo y lo ha vuelto a plantear (la investigación). Me olvido del nombre del fiscal, no me interesa su nombre”, manifestó.