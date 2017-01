El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski sostuvo este martes que los Juegos Panamericanos Lima 2019 se realizarán como se tiene previsto, pese a las críticas de algunos congresistas. Además, reveló algunos avances de la organización del evento deportivo, en diálogo con Radio Ovación.

“Vamos adelante con los Panamericanos. Ya tenemos un jefe del proyecto como Carlos Neuhaus. Tenemos que terminar de adecuar los establecimientos deportivos como la Videna y otros. El diseño de la Villa Panamericana ya está en marcha, los ingenieros ya han hecho la prueba de suelo”, dijo PPK.

A menos de tres años para los Juegos Panamericanos Lima 2019, el presidente de la Copal, Carlos Neuhaus, aseguró que se está tratando de economizar y no se hará más de lo necesario respecto a infraestructura.

APOYO A GARECA

En otro momento, PPK también respaldó al entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca y se mostró a favor de que continúe como orientador de la blanquirroja para tener constancia en el trabajo de campo.

“Las veces que estuve con la selección en los últimos meses, me ha dado una buena impresión el entrenador Gareca. Creo que ha llegado una mejora sustancial. Si cambiamos de entrenadores y organizadores, no vamos a progresar. Si queremos alcanzar los mundiales, tenemos que ser disciplinados. Con las ‘criolladas’ no vamos a salir adelante”, indicó Pedro Pablo Kuczynski.

Finalmente, PPK aseguró que se le facilitará a los clubes de Alianza Lima y Universitario de Deportes una forma de pago más accesible ante la Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria (Sunat) para terminar sus deudas.

