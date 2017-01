PPK sobre desmanes en Puente Piedra: “IGV es poco relevante para reducir el peaje”

Luego de la violencia desatada el último jueves en Puente Piedra, el presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó ayer que la eliminación del IGV para los peajes –proyecto de decreto supremo planteado por el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio– es “poco relevante” para reducir el cobro de ese impuesto.

“El IGV es realmente poco relevante para esto. Es el monto del peaje y el hecho de que algunos buses se aprovechan de cargarle a todos los pasajeros un monto muy grande como un sol cuando debería ser cinco centavos”, declaró.

Además, dijo que la falta de “comunicación” con los vecinos de Puente Piedra propició que “alguna gente agitada se aproveche de eso. Yo pedí que se suspendiera el peaje por un mes y eso es lo que se ha hecho”, manifestó.

Más INFILTRADOS

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, reiteró ayer que “hay evidencias nuevas de algunos infiltrados con trayectoria senderista”.

No obstante, aclaró que “no necesariamente” entre los 62 detenidos por los desmanes se encontraban personas ligadas al terrorismo. “Ojo, no necesariamente los detenidos son los infiltrados, ellos son exaltados que han tirado piedras a la Policía, no hay que mezclar las cosas porque si no se crea confusión”, refirió.

En otro momento pidió al Ministerio Público del Cono Norte que no libere a los revoltosos capturados.

Tenga en cuenta

El abogado de los detenidos indicó que ha interpuesto un hábeas corpus para exigir la liberación de sus patrocinados. Dijo que tres mujeres y tres menores ya habían sido liberados.

Mario Guzmán, representante del colectivo ‘Movilízate ya’, afirmó que mañana se reunirán para decidir si efectúan una nueva movilización contra el peaje.