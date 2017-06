PPK sobre el sucesor de Alfredo Thorne: "El nuevo ministro de Economía no corre tabla ni tiene pelo verde"

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) aseguró que el nuevo ministro de Economía, quien reemplazará a Alfredo Thorne , “no corre tabla ni tiene pelo verde”.

Como se recuerda, Alfredo Thorne renunció al cargo de titular de Economía y Finanzas, luego de no recibir la confianza del Congreso de la República.

“Para los señores de la prensa que me van a preguntar quién es el nuevo ministro, no les voy a decir. Lo que sí les voy a decir es que no corre table ni tiene pelo verde”, afirmó PPK desde Ayacucho.

Por otro lado, el presidente Kuczynski también manifestó que “no estoy colgado” y aseguró que el Perú el país continúa trabajando, pese al “ruido” que existe.

“El Perú sigue trabajando (…) No estoy ni colgado ni hay poste. El Perú va para adelante, téngalo por seguro, seguimos avanzando”, afirmó el jefe de Estado.

