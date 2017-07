El presidente Pedro Pablo Kuczynski envió un mensaje pidiendo a los políticos que lo dejen trabajar en beneficio del país, y dejando de lado las intrigas.

“Déjennos trabajar, no hagan intriga, no se bajen a ministros cada dos semanas porque así no podemos trabajar. Hagan su trabajo y déjennos hacer nuestro trabajo, ese es el mensaje que hay que mandar a Lima”, aseguró el jefe de Estado desde Jauja (Junín).

Durante la verificación de las instalaciones de la institución educativa San José de Jauja, PPK también manifestó que se mejorarán los sueldos cada años “como lo hemos prometido”.

“Hay que darle valor a estas aulas, trabajando un montón. Recién empezamos, pero todos tenemos que trabajar”, expresó Pedro Pablo Kuczynski.

Cabe precisar que más temprano, el jefe de Estado refirió que “no nos dejemos distraer por escandaletes de quinta “.

