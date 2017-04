PPK: "No firmaré (ley para control de medios)"

Claro y fuerte. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , ratificó su postura en contra del proyecto de ley de la bancada de Fuerza Popular que pretende controlar el manejo de los medios de comunicación.

Esta vez, sin embargo, fue más firme y anticipó que en la eventualidad de que la propuesta sea aprobada en el Congreso, él no la firmará.

“Mi posición es libertad de expresión irrestricta, respeto a la dignidad de las personas, eso sí uno no puede utilizar la prensa para insultar pero yo no quiero ninguna ley de prensa ni nada de eso; yo no firmaré eso”, adelantó en entrevista con RPP.

La iniciativa fujimorista, se recuerda, propone impedir que las personas sentenciadas por delitos de corrupción en agravio del Estado asuman cargos de responsabilidad en los medios de comunicación como accionistas, miembros del directorio, directores, editores, etc.

En la víspera, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori defendió la propuesta y rechazó que pretenda constituirse en una “mordaza” para los medios de comunicación.

