El ex candidato a la Presidencia de la República, Julio Guzmán , reapareció en la escena política y lo hizo cuestionando al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski .

“Al gobierno le falta una bancada más sólida, le falta un partido de verdad, un plan, y lo que me preocupa es que debería focalizarse en las reformas que la población espera: educación, salud, lucha contra la corrupción, de eso no vemos mucho, que se concentre en los problemas que le importan a la gente”, reclamó.

Pese a estas duras expresiones, Julio Guzmán manifestó que “si al gobierno le va bien, a todos los peruanos nos irá bien; tenemos que pensar en esa forma, no criticar sin sentido”.

Guzmán, se recuerda, postuló en la última contienda electoral con la camiseta de Todos por el Perú. Ahora, sin embargo, ha iniciado un proceso de recolección de firmas para inscribir al llamado Partido Morado.

GLOBO DE ENSAYO

Precisamente, en un interín de su recorrido por diversas zonas del Callao, Guzmán se pronunció sobre los ex presidentes de la República involucrados en una serie de investigaciones por graves delitos como lavado de activos y corrupción.

“Nadie tiene corona ni privilegios, que todos los involucrados en actos irregulares paguen. ¡No a la impunidad” Hay mucho por investigar y por saber y es lo que los peruanos necesitamos, no solo en el caso de Ollanta Humala; no pensemos que solo uno o dos estarán involucrados”, comentó.

Julio Guzmán reiteró también su postura en contra de un eventual indulto al ex presidente Alberto Fujimori como también de un arresto domiciliario.

“El indulto no procede de ninguna forma y el arresto domiciliario tampoco porque no se pueden dar normas con nombre propio, (…) acá no hay nada que pensar, no sería bueno para la historia del Perú ni para construir un país unido para el futuro”, comentó.

Asimismo, sostuvo que la discusión en torno a este tema sería un “globo de ensayo”. “Acá hay muchos intereses para que no se difundan cosas que los peruanos quieren escuchar. Cada vez salen más involucrados en el caso Odebrecht y en lugar de discutir las implicaciones (sic) nos sacan cortinas de humo para que los peruanos pensemos en cosas que no tienen mucho sentido”, afirmó.

Más información

"No procede el indulto para Alberto Fujimori", afirma ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello https://t.co/EFLH4oWzqL pic.twitter.com/jnpDqSZkpf — Diario Perú21 (@peru21noticias) 29 de abril de 2017