PPK: Donald Trump quiere "crear miseria en el mundo"

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se refirió este martes al mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien cuestionó por las políticas que busca implementar en ese país una vez que asuma el mando.

“Del tema principal que quiero hablar es sobre la interdependencia, no sé si todos habrán leído las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos de que va a poner un muro entre México y su país y que hará que los mexicanos paguen por ese muro y le ha pedido a las empresas (de EE.UU.) que fabrican autos en México que ya no lo hagan, con lo cual quiere crear miseria en el mundo”, expresó.

[PPK sobre muro entre México y Estados Unidos: “Nos opondremos por todas las vías”]

PPK, quien asistió a la inauguración de una planta de acero de una empresa internacional en Lurín, alentó a atraer la inversión privada al Perú y generar un intercambio comercial e indicó que Donald Trump debe cambiar su visión en este aspecto.

El jefe de Estado, quien evitó declarar a la prensa, insistió en que el comercio entre países es “la manera de traer prosperidad” a una nación y de evitar que caiga en la pobreza.

“Él (Donald Trump) no se da cuenta que si yo te vendo a ti y tú me vendes a mí estamos creando prosperidad; y si yo impido que tú me compres tú vas a ser pobre y yo también, eso es algo que tenemos que evitar, el mundo se está enfrentando al proteccionismo y eso trae empobrecimiento”, apuntó PPK.

Cabe recordar que este 20 de enero, Donald Trump asumirá como nuevo presidente de Estados Unidos, en reemplazo del saliente Barack Obama.