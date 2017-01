Este viernes el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) comentó los avances de su gobierno en lo que va del año. Entre ellos, la publicación de más de 100 decretos legislativos tras las facultades delegadas por el Congreso de la República.

Kuczynski hizo este anuncio pues hoy vence el plazo otorgado por el Pleno del Parlamento para emitir normas en cinco materias: reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y la reorganización de PetroPerú.

Pese a que los decretos aún deben ser revisados por el Congreso, PPK se mostró confiada de que “habrá muy buena colaboración”:

“Se han destrabado varios proyectos”, comentó también el mandatario, resaltando la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, las obras en la Panamericana Sur y el aeropuerto de Chinchero (Cusco).

Sobre la lucha contra corrupción, aseguró que se ha preparado una reforma masiva:

“Y el último tema es la lucha contra la corrupción: la muerte civil , todo eso se ha ido haciendo, todo esto es una reforma masiva, hay muchos detalles, facilitar los trámites a los ciudadanos, no pedir el DNI cada vez, digitalizar las salud en vez de miles de papeles, lo mismo en el sistema judicial. En fin, una vez que se digiera esta lista de leyes y decretos, va a ser muy positivo”.

El mandatario también dijo que por ser muy franco ‘mete la pata’, asegurando que siempre habrá críticos contra su gestión y considerándose un “presidente distinto”:

