PPK: Caída en la aprobación del presidente no se detiene y se sitúa en 45%

Tiempos difíciles. No lleva ni seis meses en Palacio de Gobierno y la caída en la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski no se detiene.

Según Pulso Perú de Datum, el respaldo al mandatario desciende de 53% a 45%, en un solo mes, mientras el rechazo ciudadano escala a 48%, diez puntos más que en diciembre.

Por primera vez, la desaprobación presidencial superó su popularidad.

La mayor desaprobación a la gestión de Kuczynski, con más de 50%, se concentra en el norte y centro del país, así como en la zona rural y en los niveles socioeconómicos D y E.

¿Qué factores influyeron para que más peruanos le quiten progresivamente el respaldo a PPK? Un gran sector desaprueba las acciones del gobierno, especialmente en la lucha contra la delincuencia (58%) y la corrupción (55%) y, en general, el manejo de la economía y del país (50%).

El estudio nacional, realizado del 6 al 10 de enero, revela que el 64% considera que el gobierno es “débil” y el 57% señala que el mandatario duda mucho para tomar decisiones.

Este cruce de líneas entre la desaprobación y el respaldo no se dio tan pronto en los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala.

En el primer caso, fue en agosto de 2007 (luego de un año de gestión) y en el régimen nacionalista sucedió en junio de 2012 (tras once meses de iniciado su periodo). La excepción fue el ex presidente Alejandro Toledo. A tres meses de haber llegado al poder su rechazo no dejó de crecer.

A continuación, las gráficas: