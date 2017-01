La aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se derrumbó de 46% a 35% en un solo mes y acumuló una caída de 16 puntos desde noviembre, según la encuestadora GfK.

El sondeo nacional urbano-rural reveló, además, que el rechazo a PPK creció de 44% a 52%. Esto significa que su desaprobación supera por 17 puntos a su popularidad.

En apenas cinco meses (desde agosto del año pasado), el respaldo al jefe de Estado descendió de 60% a 35% y su desaprobación escaló de 14% a 52%.

Entre los aspectos negativos de la gestión de PPK, figuran que no combate la delincuencia, no cumple con sus promesas electorales, no lucha contra la corrupción y no está trabajando para los más pobres.

La imagen de PPK entre los ciudadanos también está cambiando. Por ejemplo, el porcentaje de peruanos que considera que el mandatario es respetado bajó de 59% a 55% y de aquellos que piensan que es activo y enérgico de 60% a 48%.

Igualmente, el porcentaje de ciudadanos que considera que PPK genera confianza bajó de 63% a 47% y los de aquellos que señalan que demuestra capacidad para el cargo pasó de 61% a 54%, según la encuesta publicada en La República.

