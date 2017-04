Postularán a PPK al Premio Nobel de la Paz por su política migratoria

Ivan Atilano @ivan_gav

La ONG Unión Venezolana en Perú informó que en setiembre próximo postularán al presidente Pedro Pablo Kuczynski al Premio Nobel de la Paz ante el Comité Noruego de este prestigioso galardón.

El vocero de esta organización Oscar Pérez indicó a la agencia Andina que la postulación de PPK al Nobel se debe a la visión humanística instituida en la política migratoria que ha desarrollado nuestro país para ayudar a los venezolanos.

Según Pérez, la administración de nuestro mandatario ha creado una calidad migratoria especial de residencia para proteger los derechos humanos fundamentales de los centenares de venezolanos que han llegado al Perú para solicitar amparo tras la crisis humanitaria que se vive en Venezuela.

“No solo se trata de la reciente aprobación del Permiso Temporal de Permanencia que beneficia a los venezolanos que llegan a Perú en búsqueda de protección, sino también del trato deferentemente humanitario que se le brinda en este país a los ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad, a los refugiados y perseguidos políticos. Ello nos ha llevado a tomar la decisión de buscar el reconocimiento internacional al artífice de la política migratoria”, sostuvo Pérez.

Agregó que mientras otros países construyen muros, “en el Perú se construyen puentes para acercar a los ciudadanos y proteger sus más elementales derechos fundamentales”.

Política migratoria: un trabajo en conjunto, no individual

Ante este panorama, cabe preguntarse si en realidad esta iniciativa nace del consenso de la mayoría de venezolanos que residen en nuestro país.

Al respecto, la activista venezolana Paulina Facchin señala que la postulación de PPK al Premio Nobel de la Paz es un pedido “más individual que de la comunidad”. “Creo que es una cosa que se le ocurrió en el momento al señor Oscar Pérez porque en la comunidad venezolana no estábamos enterados ni al tanto”, indicó a Perú21.

Facchin siente que todos los venezolanos están “muy agradecidos” con la gestión de PPK, pero afirma que la política migratoria implementada en nuestro país surgió de un “trabajo en conjunto” y no de una figura individual.

“Fue una solicitud que llevamos los venezolanos el año pasado. Primero, ante el Congreso y luego ante la Cancillería. Gracias a ello hemos podido ayudar a muchísimos venezolanos que por razones humanitarias se han visto en la necesidad de migrar al Perú”, apuntó.

Sobre el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), Facchin manifiesta que si bien ha logrado amparar a muchos venezolanos, tiene algunas limitaciones que pueden ser mejoradas.

“El PTP tiene un tiempo y solo beneficia a los venezolanos que ingresaron al Perú antes del primero de febrero. Los que llegaron después tienen que optar a las visas normales como cualquier otro ciudadano. El problema es que se exige unos requisitos que los venezolanos hoy en día no podemos cumplir. Por ejemplo, partida de matrimonio o de nacimiento apostillado. Eso no podemos cumplir porque el gobierno de Maduro, del dictador Maduro, no permite sacar documentos apostillado de Venezuela”, anota.

“Muchos no tenemos pasaporte y para solicitar una visa nos piden un pasaporte, pero con la situación en Venezuela es muy difícil. Es por eso que requerimos de medias humanitarias y legales diferentes. Muchos venezolanos no están de ilegales porque quieren, sino porque no tienen otra opción”, acota Facchin.

