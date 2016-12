En enero próximo, la Sala Penal Nacional entrará en reorganización debido a que se trata de un fuero que tiene demasiadas competencias.

Así lo afirmó el presidente electo del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien adelantó que la reorganización se realizará una vez que inicie su gestión al frente de ese poder del Estado el próximo 2 de enero de 2017.

“La Sala Penal Nacional es una sala que no tiene existencia legal, porque no es una corte en particular, no son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, sino que son designados a libre albedrío por el órgano de gobierno del Poder Judicial. Vamos a entrar en una especie de reorganización de esta sala”, afirmó en declaraciones a RPP.

El vocal supremo indicó que el tema será abordado en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), porque en la actualidad esta sala “es especialista en todo y en nada en particular”.

“Le han dado demasiadas competencias. Comenzó con terrorismo y como esto empezó a decaer, le dieron los casos de delitos de lesa humanidad, pero como no son tan numerosos, le dieron competencia con tributarios, aduaneros, entre otros, para justificar su existencia”, subrayó.

Rodríguez señaló que este marco de trabajo perjudica a las demás cortes y recordó que los demás distritos electorales que tienen jueces de igual nivel, “también pueden tener competencia para juzgar ese delito”.

“Entiendo que los casos de crimen organizado pueden ser efectivamente de competencia de la Sala Penal Nacional, pero que tenga alcance nacional, porque no le vamos a poner la etiqueta de crimen organizado al que roba carteras. Eso debe mantenerse”, puntualizó.