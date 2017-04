'Nadine Heredia se ha destruido con sus propias mentiras', afirma Álvaro Gutiérrez.

Fabiola Valle @valmenfa

Desde que Álvaro Gutiérrez entregó las agendas de Nadine Heredia a la Procuradoría de Lavado de Activos, en agosto de 2015, la historia de la ex Primera Dama ha dado un giro de 180 grados.

En diálogo con Perú21, el ex congresista nacionalista cuestionó el fallo que autoriza a la esposa del ex presidente Ollanta Humala viajar a cualquier país sin permiso de un juez. Acá su voz.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones decidió que la ex primera dama, Nadine Heredia, pueda salir del país sin permiso de un juez. ¿Qué opina?

- El Poder Judicial le está abriendo la ventana a Nadine Heredia para que se vaya del país sin retorno. Estoy seguro que pronto ella dejará el Perú. Además, ya no hay nada que se lo impida. Al parecer, hay una injerencia fuerte en los miembros de la esa sala.

¿A qué tipo de injerencia judicial se refiere?

- Hace unos días, el presidente del Poder Judicial, Duberli Rodríguez, adelantó opinión a favor de la señora Heredia y eso es gravísimo. Espero que el Congreso de la República realice una denuncia constitucional contra él porque hay mucha injerencia de su parte. Obviamente, simulada. La Segunda Sala argumentó que no tenía el expediente completo y que había muchos vacíos. Sin embargo, la situación hoy es distinta.

¿Expediente completo?

- Así es. Ahora hay muchas más pruebas que incriminan a Nadine Heredia como por ejemplo las declaraciones de Jorge Barata (ex funcionarios de Odebrecht), Marcelo Odebrecht (empresario). Además, el juez Concepción Carhuancho válido ayer las agendas de la ex Primera Dama como prueba. También hay información valiosa que ha sido derivada de Brasil. Es decir, ahora el expediente está completo por eso espero que el fiscal Germán Juárez pida la prisión preventiva para Heredia antes de que sea demasiado tarde.

¿El pedir la prisión preventiva para Heredia no considera que es una exageración?

- Hay elementos suficientes para que pida la prisión preventiva. Las agendas acreditan que Heredia y Ollanta Humala recibieron en sus manos los US$3 millones de Brasil (Odebrecht).

El tema de los US$3 millones aún está en investigación

- Ella misma lo escribió en una de sus agendas y ahora pretende negar lo evidente.

Durante la audiencia para invalidar las agendas como prueba en el proceso que afronta la ex pareja presidencial, el juez Richard Concepción dijo que la palabra de Heredia estaba devaluada

- La palabra de Nadine Heredia es poco creíble desde que empezó a negar la propiedad de sus agendas: “No son mis agendas, sí son mis agendas. Es mi metra, no es mi letra”, decía. Se ha destruido con sus propias mentiras. Lamentablemente, Humala sigue el mismo camino y está realizando el mismo papel que su esposa. Ha entrado en un juego de contradicciones pero, finalmente, se comprobará que recibieron los US$3 millones de Brasil de procedencia ilícita para su campaña presidencial.

Señor Gutierréz aún solo son dichos de colaboradores eficaces

- ¿Por qué Marcelo Odebrecht querría perjudicar a Humala? A él no le interesa la vida de Humala ni la de Heredia y mucho menos la justicia peruana. Lo único que busca Odebrecht es tratar de salvarse y ser un colaborador eficaz para aminorar su pena.

A pesar de que el juez Concepción ha determinado que no hay pruebas para decir que las agendas de Nadine Heredia fueron robados. Nos puede recordar cómo llegaron a sus manos.

- Las agendas me las dejaron en la puerta de mi casa. Yo no vi a nadie porque me las entregó mensajería.

¿Pero los de mensajería no le dijeron quiénes se las dejaron?. ¿No sospecha quién pudo ser?

-No podría decirle quiénes fueron. Quizá pudo ser el señor Emerson Fasabi (ex vigilante de la residencia del ex presidente Humala, en Surco), quien murió en julio de 2015. Esa muerte se tiene que investigar porque hay la posibilidad de que lo mataron. No creo que haya fallecido de manera natural como dicen.

Después de ser uno de los principales financistas de la campaña electoral de Ollanta Humala en el 2006, ¿Cuál es su interés de está denuncia contra Heredia, ¿tiene intereses políticos?

- No tengo ningún interés político. La única meta que tengo es evitar que haya más corrupción en el Perú. Cuando fui congresista yo denuncié los presuntos actos de corrupción que se estaban suscitando porque Humala quería digitar algunos proyectos para favorecer a algunos empresarios. No me gustan los actos de corrupción y no quiero que el Perú sea digitado por corruptos.

