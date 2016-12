Perú SAT-1: En enero se conocerán los investigados por el caso de la compra del satélite

Los funcionarios y ex funcionarios comprometidos en el proceso de compra del Perú SAT-1, el satélite por el que el Gobierno peruano pagó 600 millones de soles, podrán pasar las fiestas de fin de año sin anuncios en su contra. Pero a partir del 10 de enero la situación podría cambiar para algunos de ellos.

Ese día está decidido para que los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso vuelvan a sesionar. Y en el orden del día está previsto que se defina quiénes serán comprendidos en calidad de investigados, no descartándose que figuren en la lista el ex presidente Ollanta Humala y su ex premier Pedro Cateriano.

“Los nombres que se han citado en algunos medios son pura especulación y no corresponden a ninguna decisión tomada hasta ahora. Volveremos a hablar del tema a partir de enero”, confirmó Luciana León, presidenta de la Comisión de Defensa y Seguridad.

Como informó Perú21, los miembros de ese grupo están convencidos de que son numerosas las irregularidades en la negociación entre el Gobierno y Airbus Defence and Space, empresa privada francesa.

Al parecer, ningún documento resultó más revelador que el contrato de compra del satélite, un texto de 317 páginas en el que, entre otros asuntos, algo parece quedar claro: ostensibles ventajas a favor del vendedor y limitadas garantías en beneficio del comprador.

Datos

El sistema que compró Perú incluye el satélite (del tamaño de una fotocopiadora) y una estación terrena para la recepción de imágenes.