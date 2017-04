El presidente Pedro Pablo Kuczynski se refirió a la situación jurídica sobre el prófugo Alejandro Toledo y negó que se traté de favorecer al ex mandatario para evitar que este sea extraditado.

“Esos son cuentazos. Yo he dado mi testimonio como testigo ante el fiscal y he contestado todas las preguntas que se me hicieron, no he dicho nada que no hay que traer al señor Toledo. Lo que pasa es que Estados Unidos es un país que respeta los procedimientos, el debido proceso y para completar el archivo que hay que mandar todavía faltan cosas y faltan cosas formales, todo debe estar traducido al inglés, estar certificado, todo eso se está haciendo… Lo que pasa es que Estados Unidos tiene debido proceso”, manifestó a RPP.

En febrero último, la Fiscalía indicó que el documento, traducido al inglés, se entregó vía electrónica. La información fue solicitada por Estados Unidos, país en el cual se encontraría Alejandro Toledo, para dar curso al pedido de detención solicitado por las autoridades peruanas.

Ante las críticas de las autoridades judiciales por la demora de Estados Unidos en detener al prófugo ex mandatario, el embajador norteamericano en Perú, Brian Nichols, afirmó que el expediente se resolverá de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes de su país.

“En mi país tanto, como en Perú, hay una Constitución y leyes y tenemos que seguir los procedimientos y procesos para aplicar la justicia a cualquier persona”, exclamó cuando se le preguntó si descartaba alguna protección a Alejandro Toledo.

El martes, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodriguez, criticó la demora en las autoridades norteamericanas en atender el pedido de detención con fines de extradición de Alejandro Toledo, investigado por haber recibido una presunta coima de US$ 20 millones de Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica.

