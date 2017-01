Pedro Olaechea: “Acá hay complicidad y entreguismo”

¿Cree que hay demoras en el caso Odebrecht por parte de las autoridades?

Hay que tener claro que hay mucha gente que quiere frustrar los procesos, que quieren generar situaciones de amenaza política para que los delincuentes luego digan que no hay garantía. Lamentablemente se habla del caso Odebrecht, pero se está dando facilidades a los señores de Camargo Correa, OAS y otras empresas.

¿A qué se refiere?

Este es un tema geopolítico, vergonzoso; que las autoridades peruanas han agachado la cabeza ante el dominio internacional de este grupo de personas. Acá hay complicidad y entreguismo, y eso es lo más grave. Es un entreguismo a potencias extranjeras.

¿Hay algo más allá de un tema de soborno?

Lo que se está viendo con estas empresas es que han sido el medio, como la pistola con la que nos han disparado, pero no hay que perder la vista de quienes manejaron todo. Hay que averiguar si alguien del extranjero pretendió manejar el país.

¿El Ejecutivo ha actuado correctamente?

Las acciones de responsabilidad las debe determinar el Ministerio Público y l Poder Judicial. La actitud del Ejecutivo es correcta, de cortar el contrato del gasoducto porque no cumplieron con el cierre financiero.

¿Cómo se puede tomar que el fiscal Hamilton Castro no asista al Congreso?

Tengo entendido que esta última vez no lo hizo porque estaba en Brasil. Hay ciertos casos en que los fiscales mantienen la privacidad. En cuanto a la comisión Lava Jato del Congreso, creo que debe acompañar al Poder Judicial y ver que no se violente el proceso.