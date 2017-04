Pedro Cateriano: "Alberto Fujimori no se merece el indulto"

El ex primer ministro, Pedro Cateriano, manifestó a través de su cuenta de Twitter que el ex presidente Alberto Fujimori “no se merece el indulto”.

“El 5 de abril pasado Fujimori ratificó que no se arrepiente del golpe de Estado, ni tiene propósito de enmienda. No se merece un indulto”, escribió.

Como se recuerda, el congresista Carlos Bruce manifestó que “si me preguntan, yo liberaría a Alberto Fujimori” , pues manifestó que el ex mandatario “ya pagó sus culpas”.

No obstante, Cateriano indicó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski “prometió no indultar” al ex jefe de Estado, y añadió que el “ex dictador no tiene amparo legal para salir de prisión”.

“Hasta ahora la única manera legal que tiene Fujimori para salir de prisión es por enfermedad grave, que debe ser sustentada por médicos (…) En nuestro ordenamiento legal no existe la figura del arresto domiciliario para los presos que son ancianos”, afirmó.

Asimismo, aseguró que los delitos por los cuales se le acusa a Alberto Fujimori “son gravísimos. Su caso fue visto por tres cortes Supremas: Chile, Perú, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“No hay democracia sin justicia. Si algunos quieren liberar a Fujimori, el Estado tendría que aplicar misma lógica legal a todos los presos”, expresó.

