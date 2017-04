"Pedido de prisión preventiva para Nadine Heredia restará seriedad a fiscal", dijo Wilfredo Pedraza

Luego de que el fiscal Germán Juárez anunciara que está evaluando solicitar prisión preventiva o impedimento de salida para la ex primera dama Nadine Heredia, el abogado Wilfredo Pedraza manifestó que un pedido como ese solo haría que “pierda seriedad en un proceso de esta naturaleza”.

En diálogo con Perú21, la defensa de Nadine Heredia aseguró que sus reglas de conductas no han cambiado ni hay nuevos elementos probatorios para fundamentar el pedido, pero que solo se podría solicitar por presiones de otra índole.

“El caso de Heredia no ha variado, no hay ninguna razón por la que se puede fundamentar pedido de prisión preventiva, puede hacerlo por preisón mediática por presión de algunos políticos de hehco ya lo hizo en enero”, agregó Wilfredo Pedraza.

¿Hay nuevas pruebas contra ella?

Según argumenta el fiscal Germán Juárez existen nuevas pruebas que podrían añadirse a la investigación como las declaraciones de Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú; Marcelo Odebrecht y sus agendas que ya se consideran como medios probatorios. Sin embargo,le restó importancia.

“La versión de Marcleo Odebrecht la sabemos por los medios de comunicación, eso no es parte del proceso y no aumenta nada en lo que Barata dijo. Las agendas están siendo materia de la investigación y no se ha podido establecer ningún vínculo real, nada que ha concluido que esas agendas tienen algo que ver con la acusación de Barata”, explicó Wilfredo Pedraza.

Confesión de Barata no fue incorporada como prueba para mantener restricciones de viaje a Nadine Heredia https://t.co/Un1BGkiQyE pic.twitter.com/isoynJERhl — Diario Perú21 (@peru21noticias) 19 de abril de 2017