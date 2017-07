Patricia Donayre recibe amenazas de muerte tras su renuncia a Fuerza Popular

Patricia Donayre congresista renunciante a la bancada Fuerza Popular denunció en ‘Cuarto Poder’ que recibe amenazas de muerte a través de redes sociales luego que expresara su decisión de retirarse de la agrupación fujimorista.

“Renuncias como si nada a Fuerza Popular, quién te puso en el Congreso? El 85% de los peruanos confiaron en ti (…) Ya yo me encargaré de ti y toda tu familia. Te voy a borrar del mapa”, se puede leer en el mensaje que evidentemente cuenta con insultos irreproducibles.

La legisladora de 46 años calificó los mensajes de “horrorosos” y aseguró que esta situación le recuerda las “épocas montesinistas”, por lo que lamentó que ocurriera.

Galarreta retiene proyectos

En diálogo con el dominical,explicó que su colega Luis Galarreta mantiene archivados muchos proyectos de los integrantes de Fuerza Popular que no son firmados por una “orden superior”.

“En la bancada se retienen varios proyectos, el vocero (Galarreta) que nos tiene que firmar los proyectos para luego presentarlos al Congreso por trámite parlamentario no los firma (…) Si uno pregunta en la asesoría de la bancada ‘¿qué pasa con mi proyecto?’ (te responden) Es directiva política. (Significa) que viene de una orden superior para que el proyecto no salga porque no conviene con los intereses de alguien”, agregó Patricia Donayre.

Más adelante explicó que su voto es valiosísimo y que no ha perdido su condición de congresista, pese a que en comisiones su votación no cuenta.

“En el Pleno tengo derecho de ejercer mi voto expresar mi opinión en determinados temas y ahora lo podré hacer con mayor libertad”, acotó la congresista.

Cabe resaltar que Patricia Donayre renunció a la bancada por una serie de desavenencias con distintos parlamentarios de su bloque político como Miguel Torres, a quien le dijo que “le faltan pantalones para tomar decisiones”.

