Pablo Sánchez buscará coordinar entrega de información en torno al caso Odebrecht

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, viajará este miércoles a Brasil para reunirse el jueves con las autoridades de ese país que investigan el caso Lava Jato, y así coordinar un trabajo conjunto para esclarecer los aparentes pagos de coimas de empresas brasileñas a funcionarios peruanos.

Fuentes fiscales de Perú21 indicaron que Pablo Sánchez buscará pactar la colaboración entre ambos países a fin de obtener la información necesaria que permita acelerar las investigaciones en torno a los casos de corrupción registrados en Perú.

El titular del Ministerio Público se reunirá con el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes; el procurador General de la República de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros; el Secretario de Cooperación Internacional, Vladimir Aras, y otros funcionarios que participan de las diligencias.

Hace unos días, el fiscal Pablo Sánchez aseguró que su sector no aceptará ningún tipo de presión política en las indagaciones por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Indicó que a medida que avancen las pesquisas se conocerán hechos y nombres de los implicados en pago de sobornos.

“Eso en su momento se sabrá, pero yo no tengo los nombres. No miento, digo la verdad. Hay que esperar que la investigación avance. Es una investigación firme y segura. En su momento se sabrá todo. No hay ninguna presión política, no la vamos a aceptar”, insistió.

