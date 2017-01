“Ser oposición no le da réditos al fujimorismo”, dice Fernando Tuesta Soldevilla

Ricardo Monzón Kcomt @rmk_04

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no es el único personaje que baja su aprobación en la encuesta Pulso Perú de Datum que publica hoy Perú21. También lo hacen la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la presidenta del Congreso, Luz Salgado, ambas figuran con 55% de desaprobación.

Para el sociólogo y analista político Fernando Tuesta Soldevilla, este escenario se debe a que en el Perú “ser oposición no da réditos”. Es decir, a la oposición del Gobierno “no le beneficia la caída del presidente Kuczynski” en su popularidad.

“Ser oposición no da réditos y ahora lo estamos viendo en la encuesta con el fujimorismo, que creía que su oposición le iba a permitir consolidarse con una buena imagen ante la población, que los verían como una alternativa. No ha sido así. Los conflictos con el Ejecutivo le han pasado factura”, declaró a este diario.

Dijo, además, que “nuestro país es particular porque el nivel de rechazo de los peruanos a la política es enorme, pocas veces se encuentra en otro país algo parecido”, y recordó que “nosotros no tenemos presidentes que terminan aprobados al final de su mandato hace más de medio siglo” y que incluso “sus organizaciones quedan casi destruidas. Esto arrastra a la desaprobación de todo lo que significa política, desde presidentes, ex presidentes, altas autoridades, instituciones como el Congreso y los partidos políticos”.

“Los presidentes que han seguido luego del gobierno de Alberto Fujimori están por lo menos sindicados con sospechas de corrupción. Entonces, aumenta la desconfianza, el descrédito de las figuras políticas y de las instituciones”, explicó.

Así también, consideró “preocupante” que al inicio del 2017 ya la desaprobación del mandatario Kuczynski (48%) supere su aprobación (45%). Dijo que este fenómeno normalmente ocurre en el Perú a partir del mes de marzo.