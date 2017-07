El ex congresista nacionalista Omar Chehade advirtió que frente al pedido fiscal de prisión preventiva, el ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia podrían buscar asilo político en embajadas amigas como Venezuela o Bolivia.

“No me sorprende la decisión fiscal, es un hecho que tarde o temprano se iba a dar. Es una crónica de una muerte anunciada. Lo que sí me sorprende es que debió darse hace tres, cuatro o cinco meses atrás”, exclamó.

►¿Por qué la Fiscalía acusa a Nadine Heredia y Ollanta Humala de liderar una presunta red criminal?

Dijo que no se imagina que Ollanta Humala acepte la solicitud fiscal “con tanta facilidad y tranquilidad”, por lo que podría recurrir a países amigos como Bolivia y Venezuela, así como Francia y Suiza.

Omar Chehade indicó que en este caso se cumplen los tres requisitos legales: la vinculación entre la responsabilidad penal con el hecho delictivo, que la pena supere los cuatro años y la existencia de peligro de fuga.

Dijo que a todo esto, se suma la conducta procesal de Nadine Heredia de negar la propiedad de las agendas, su intento de invalidarlas y los contactos que tiene en el exterior, junto con Ollanta Humala.

“Hoy un fiscal se puso las pilas y actuó de acuerdo a ley y esperemos que el juez esté a la altura y cuando se realice la audiencia confirme la detención”, aseveró.

