Ollanta Humala y sus frases más polémicas sobre la corrupción [Fotos]

Luego de que Marcelo Odebrecht, ex dueño de la firma brasileña, confirmara ante la justicia que le dio al ex presidente Ollanta Humala US$ 3 millones para financiar su campaña presidencial durante el 2011, el ex mandatario se encontraría en graves problemas.

En febrero del 2017, Ollanta Humala se pronunció por los testimonios del ex funcionario de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien ya había revelado esta información. En ese entonces, Humala negó rotundamente haber recibido “dinero ilícito” de la empresa.

“Nosotros no hemos recibido fondos ilegales de la empresa Odebrecht para la campaña”, afirmó Ollanta Humala a la salida de su domicilio en Surco, junto a su esposa Nadine Heredia.

Desde su mandato, Ollanta Humala no ha sido ajeno a acusaciones de corrupción, pero la más fuerte es precisamente el escándalo de sobornos en Odebrecht.

Aquí te dejamos un listado de sus frases y la lucha contra la corrupción. Además te agregamos un ‘bonus track’ de lo dicho por Nadine Heredia, ex presidenta del Partido Nacionalista, en octubre del 2011: “¿Tan difícil es caminar derecho?”

