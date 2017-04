Ollanta Humala y Nadine Heredia serán citados al Congreso por aporte de Odebrecht

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

Lo sola palabra de Marcelo Odebrecht, ex máximo ejecutivo de la empresa Odebrecht, ha comprometido la situación legal y hasta la propia libertad del ex mandatario Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia.

Y es que, tras conocerse que Odebrecht confirmó haber entregado US$3 millones a Humala para que financiara su campaña electoral de 2011, la Fiscalía tendría una prueba más para sustentar su denuncia por lavado de activos contra la ex pareja presidencial.

Si bien el solo aporte de dinero de la firma brasileña no constituye un acto ilícito, el origen del mismo —que según el propio ex directivo provino del Departamento de Operaciones Estructuradas, la caja de donde la firma pagaba los sobornos— podría configurar el delito si se confirma que es ilegal (ver entrevista a Ronald Gamarra).

En el Congreso de la República también saben que, tras estas declaraciones, a Humala y a Heredia no les quedan muchas alternativas para defenderse. Por eso, los miembros de la comisión Lava Jato los citarán a la espera de que aclaren lo dicho por el ciudadano brasileño. Aunque tampoco se ilusionan con su colaboración.

“Ya estamos acostumbrados a que no digan nada cuando son convocados al Parlamento, pero es evidente que deben acudir porque están implicados en un hecho grave”, manifestó a Perú21 la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta.

PRISIÓN PREVENTIVA

Para la legisladora, el Ministerio Público ya debe solicitar la prisión preventiva para el ex jefe de Estado y su cónyuge porque —en su opinión— no hay garantías para determinar que no se fugarán, pese a que ambos necesitan una autorización judicial para salir del Perú.

“Nadie ni nada nos garantiza que no se fuguen, por eso creo que se debe pedir la prisión preventiva, pero más allá de esa posibilidad, lo que estamos viendo es que ya hay elementos más que suficientes para que estén tras las rejas”, expresó Beteta.

Por su parte, el congresista Víctor Andrés García Belaunde coincidió en que Ollanta Humala y Nadine Heredia deben acudir a la sede del Legislativo porque con lo expresado por Odebrecht se habría confirmado “que hubo un prepago” para que la empresa sea beneficiada durante el gobierno del líder nacionalista.

“Nadie entrega US$3 millones por simpatía ideológica, más aún en campaña presidencial (…) en el fondo, poner a Humala en el poder le ha costado a Odebrecht esa millonaria suma; la empresa lo puso como presidente para digitarlo, para someterlo, para que tome disposición a favor de ellos, para que trabaje para ellos”, manifestó.

En esa línea, García Belaunde consideró que el Ministerio Público debe tomar medidas más “restrictivas” contra el matrimonio Humala-Heredia. Sobre aplicar la prisión preventiva, el parlamentario indicó que eso debe ser evaluado por la Fiscalía.

“Lo que sí es claro es que Odebrecht se adjudicó durante el gobierno de Humala las obras más millonarias en la historia del país, obras que fueron entregadas a dedo como el Gasoducto del Sur, el Metro de Lima”, apuntó.

Fuentes de Perú21 en la Fiscalía señalaron que la delación de Marcelo Odebrecht aún no ha sido solicitada. Indicaron que el fiscal Germán Juárez, que investiga el presunto financiamiento irregular de la campaña nacionalista, sigue a la espera de la autorización de Brasil para interrogar a Odebrecht y Jorge Barata, ex representante de la empresa en Perú.

“Odebrecht no miente”

Hasta el propio Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, parece confiar más en la versión de Marcelo Odebrecht que en la de su hijo.

Si bien el ex jefe de Estado negó haber recibido aportes de la compañía, para el patriarca de los Humala “es imposible que Odebrecht esté mintiendo” cuando dice que entregó el dinero para que el Partido Nacionalista disponga de él.

“Odebrecht no puede estar mintiendo porque está sentenciado a 19 años (de prisión) y está peleando para reducir su pena, si le descubren una mentira va a la cárcel”, indicó a RPP. No obstante, consideró que lo que recibió el entonces candidato presidencial no fue un coima sino una “colaboración ideológica”.

“Es una colaboración de la izquierda que representaba el gobierno de Lula da Silva en Brasil a un candidato que podría ser similar”, argumentó.

Tenga en cuenta

En febrero se reveló que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, declaró ante el Ministerio Público que entregó US$3 millones al Partido Nacionalista para financiar la campaña de 2011. Nadine Heredia habría coordinado las operaciones.

Tras conocerse lo revelado por Marcelo Odebrecht, Humala rechazó las expresiones y agregó que tanto él como Heredia están “colaborando con las investigaciones” a cargo del Ministerio Público.

De acuerdo a la versión de Odebrecht, el desembolso de dinero para Humala se hizo a pedido de Antonio Palocci, ministro del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Palocci, conocido como el ‘Italiano’, está hoy detenido al ser imputado como el nexo entre el gobierno de Lula da Silva y la empresa para el pago de sobornos.

En junio se liberarán las delaciones de Odebrecht.