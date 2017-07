Ollanta Humala y Nadine Heredia: ¿Qué opciones tienen tras pedido de prisión preventiva?

Conocida la decisión del Ministerio Público de solicitar la prisión preventiva para la ex pareja presidencial, Perú21 consultó con el constitucionalista y ex presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, sobre los escenarios que tendría Ollanta Humala y Nadine Heredia a pocas horas de que el juez Richard Concepción Carhuancho tome una decisión.

PRESENTARSE

García Toma indicó que mañana deberían acudir a la audiencia convocada por el juez. “Se escuchará a ambas partes y el juez tomará la decisión en función a los actuados”, anotó.

Sostuvo que la presencia de ellos dependerá de lo que definan con sus abogados toda vez que es fundamental la asistencia de un letrado, caso contrario, advirtió, tendrían que nombrar a un abogado de oficio. “No es obligatorio, digamos, que ellos ejerzan de una manera directa su defensa, pueden hacerlo a través de su abogados”, añadió.

SALIR DEL PAÍS

García Toma ve difícil que la ex pareja presidencial puedan abandonar el país. “En el caso del ex presidente Ollanta Humala ya hay una disposición que mantiene restringida la salida”, sostuvo.

En el caso de la ex primera dama Nadine Heredia, ella puede salir sin permiso del juez luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones revocara las medidas restrictivas.

SOLICITAR ASILO

En este punto anotó que si Humala y Heredia solicitaran asilo político tendrían que ingresar a una sede diplomática y que el país que los recibe se lo conceda. “Hay todo un trámite”, puntualizó.

“Si me voy a la embajada de Venezuela, pido el asilo y me lo otorga, ninguna autoridad judicial podrá ingresar a la sede diplomática”, señaló.

Admitió que si bien podría darse esa alternativa, “no habrían muchos países que se la conceden, tendría que ser un país tan impresentable como Venezuela”.

Indicó que el asilo ha sido y es una institución muy respetable y consideró que ni Humala ni Heredia podrían alegar persecución política. “Gran parte de la argumentación del Ministerio Público proviene de fuentes judiciales extranjeras, del Brasil”, añadió.

“Esto lo va a decir del juez Carhuancho y lo que decida va a suceder en la realidad”, remarcó.

PASAR A LA CLANDESTINIDAD

En este punto consideró que ello sí podría ser posible. “Sí, es posible, pero no se trata de personas comunes y corrientes. Imagino que las autoridades policiales estarán adoptando las medidas de prevención”, sostuvo.

Finalmente, comentó que si el juez Concepción Carhuancho decide la prisión preventiva era algo que se veía venir. “No me sorprendería porque creo que a lo largo de estos meses hemos venido conociendo cosas que no sabíamos acerca de la conducta del ex presidente y de su esposa, y lo que sabemos a través de los medios es bastante grave”, finalizó.

